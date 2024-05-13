Dışarıda kayıp

Trendyol Süper Lig'de ilk üç iddiasını devam ettirmek isteyen Beşiktaş, Alanya deplasmanında bir kayıp daha yaşadı. Siyah-beyazlılar, üst üste dördüncü deplasman maçından da galibiyetle ayrılamadı. Hızlı başlayan mücadelenin 24. dakikasında Beşiktaş'ın Masuaku ile frikikten bir şutu direkten döndü. İki takım ilk yarıda yakaladığı diğer fırsatları gole çeviremeyince devre 0-0 berabere sonuçlandı.

İKİLİ AVERAJDA TRABZON ÜSTÜN

İki kalede etkili pozisyonların yaşandığı anlarda Beşiktaş 61'inci dakikada aradığı golü buldu. Sağdan Onur'un ortaladığı topa Muleka uçarak kafayı vurdu ve Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor bu gole 79'da Ahmed Hassan ile yanıt verdi. Kalan dakikalarnda başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti. Yarışta Trabzonspor'un 6 puan gerisinde kalan Beşiktaş, rakibine ikili averajda geçildiği için (0-3, 2-0) üçüncülük şansı kalmadı.