Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Canım kardeşim Serdar, Masuaku sakat değilse neden ilk 11'de başlamadı, sakatlığı var ise neden ikinci yarı oyuna alındı. Çünkü Masuaku'nun girişiyle sol taraftaki Beşiktaş'ın zaafları giderildi. Bir de yine dikkatimi çeken ve anlam veremediğim, birkaç haftadır ortalarda bile olmayan Cenk, önümüzdeki yıl kadroda da düşünülmüyor galiba ama yine oyuna giriyor.