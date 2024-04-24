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Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ankaragücü - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 07:16
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Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Eryaman Stadı'nda oynanan ve ATV ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Fotomaç Gazetesi yazarları, Ankaragücü - Beşiktaş maçını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar...

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ AVANTAJLI DÖNÜYOR

Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Ankara'da güzel bir futbol havası, Ankaragücü taraftarları stadı doldurmuş, muhteşem bir atmosfer var. Fakat hiç heyecanı olmayan, özellikle ilk yarıda çok fazla bireysel hatanın yapıldığı bir maç izlemek beni üzdü.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İlk yarı boyunca Beşiktaş sadece bir pozisyon üretirken, özellikle Umut Meraş'ın olduğu sol kanatta büyük bir koridor oluşturan Ankaragücü Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Efkan ile birçok gol pozisyonu üretti. Neyse ki ilk yarı golsüz tamamlandı.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bizim gibi 45 dakika boyunca Umut Meraş'a zor dayanan Serdar Topraktepe, ikinci yarıya Umut Meraş'ın yerine Masuaku, Rashica'nın yerine Cenk Tosun ile başladı. İlk yarının tersine Beşiktaş daha iyi başladı fakat anlamadığım bir şey var.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Canım kardeşim Serdar, Masuaku sakat değilse neden ilk 11'de başlamadı, sakatlığı var ise neden ikinci yarı oyuna alındı. Çünkü Masuaku'nun girişiyle sol taraftaki Beşiktaş'ın zaafları giderildi. Bir de yine dikkatimi çeken ve anlam veremediğim, birkaç haftadır ortalarda bile olmayan Cenk, önümüzdeki yıl kadroda da düşünülmüyor galiba ama yine oyuna giriyor.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dakika 76'da Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta kaleci Mert, Morutan'ın sert şutunu sektirince Macheda yakın mesafeden kafayı vurdu ama kalenin üstünden dışarı gitti. Yine Beşiktaş'a Allah yardım etti.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yarı finalin ilk ayağında deplasmanda beraberlik, Beşiktaş'a kendi sahasında oynayacağı ikinci maç için avantajlı bir skor. Ayrıca Beşiktaş'ta sahanın en iyisi olan ve mücadele etmeyi hiç bırakmayan Necip ve kalede güven veren Mert'i de tebrik ediyorum.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - "ÇÜRÜKLER" İÇİN HARİKA

Çarpmada bir, toplamada sıfır etkisiz eleman, futbolda Svenson etkisiz eleman! Çarpmada sıfır yutan eleman futbolda Umut Meraş… Serdar hoca birini savunmanın sağına koymuş, diğerini soluna. Hadi sağ tarafta alternatifi yok peki solda, Masuaku gibi bir oyuncu varken bir teknik adam ne diye Umut Meraş macerasına girer!

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Yok arkadaş, oturup konuşurken herkes futbol uzmanı, saha kenarına geldikleri zaman başlıyorlar şapkadan tavşan çıkarmaya! 40 bin takımım olacak birinde bile Umut ile Masuku arasında kararsız kalmam, yürüyebiliyorsa Kongoluyu tercih ederim. Net!

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Umut Meraş daha ilk dakikalarda maçı, belki de turu veriyordu… Pes! Beşiktaşlı oyuncular Samet hocadan "Çürük raporu" aldıktan sonra iyice kendilerini kaybettiler. Ön bölgede Muçi, Ghezzal, Rashica, Muleka ilk yarıda gık bile diyemediler.

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sonra değişiklikler geldi, Tosun Paşa merkeze yerleşti, Muleka kıpırdadı ama Ghezzal ve Muçi yine aynı hikaye. Ghezzal'ın önünde seken top var, adeta "Gel bana yapıştır" diye yalvarıyor, Cezayirli oyuncu o pozisyonu pas vererek harcıyor! Ne oldu bu adama bilen varsa geri gelsin!

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Masuaku ve Muleka sol kanadı hareketlendirdiler ama yeterli etki olmadı. Daha doğrusu Atakan'ın yaka-paça indirmeleri ve bunları seyreden Ümit Öztürk daha fazlasına izin vermediler. Emre hoca, baktı Atakan atılacak ama hakem atmıyor zorlamadı daha fazla, aldı kenara…

Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Muçi-Salih, Muleka-Aboubakar değişiklikleri Beşiktaş adına son bölümde, son arayışlar için taze kan niteliğindeydiler. Neticede rakip üç net pozisyon yakalamışken deplasmanda alınan golsüz beraberlik Kupa'nın ilk maçı için iyi bir sonuç. Üstelik bunu çürük raporlu oyuncu topluluğu yapmışsa harika bile diyebiliriz. Diğerleri dua etsinler Necip ve Mert'e!.. En iyisi bu ikiliydi.

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