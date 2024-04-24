Spor yazarları Ankaragücü - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ankaragücü - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ AVANTAJLI DÖNÜYOR
Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Ankara'da güzel bir futbol havası, Ankaragücü taraftarları stadı doldurmuş, muhteşem bir atmosfer var. Fakat hiç heyecanı olmayan, özellikle ilk yarıda çok fazla bireysel hatanın yapıldığı bir maç izlemek beni üzdü.
İlk yarı boyunca Beşiktaş sadece bir pozisyon üretirken, özellikle Umut Meraş'ın olduğu sol kanatta büyük bir koridor oluşturan Ankaragücü Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Efkan ile birçok gol pozisyonu üretti. Neyse ki ilk yarı golsüz tamamlandı.
Bizim gibi 45 dakika boyunca Umut Meraş'a zor dayanan Serdar Topraktepe, ikinci yarıya Umut Meraş'ın yerine Masuaku, Rashica'nın yerine Cenk Tosun ile başladı. İlk yarının tersine Beşiktaş daha iyi başladı fakat anlamadığım bir şey var.
Canım kardeşim Serdar, Masuaku sakat değilse neden ilk 11'de başlamadı, sakatlığı var ise neden ikinci yarı oyuna alındı. Çünkü Masuaku'nun girişiyle sol taraftaki Beşiktaş'ın zaafları giderildi. Bir de yine dikkatimi çeken ve anlam veremediğim, birkaç haftadır ortalarda bile olmayan Cenk, önümüzdeki yıl kadroda da düşünülmüyor galiba ama yine oyuna giriyor.
Dakika 76'da Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta kaleci Mert, Morutan'ın sert şutunu sektirince Macheda yakın mesafeden kafayı vurdu ama kalenin üstünden dışarı gitti. Yine Beşiktaş'a Allah yardım etti.
Yarı finalin ilk ayağında deplasmanda beraberlik, Beşiktaş'a kendi sahasında oynayacağı ikinci maç için avantajlı bir skor. Ayrıca Beşiktaş'ta sahanın en iyisi olan ve mücadele etmeyi hiç bırakmayan Necip ve kalede güven veren Mert'i de tebrik ediyorum.
TURGAY DEMİR - "ÇÜRÜKLER" İÇİN HARİKA
Çarpmada bir, toplamada sıfır etkisiz eleman, futbolda Svenson etkisiz eleman! Çarpmada sıfır yutan eleman futbolda Umut Meraş… Serdar hoca birini savunmanın sağına koymuş, diğerini soluna. Hadi sağ tarafta alternatifi yok peki solda, Masuaku gibi bir oyuncu varken bir teknik adam ne diye Umut Meraş macerasına girer!
Yok arkadaş, oturup konuşurken herkes futbol uzmanı, saha kenarına geldikleri zaman başlıyorlar şapkadan tavşan çıkarmaya! 40 bin takımım olacak birinde bile Umut ile Masuku arasında kararsız kalmam, yürüyebiliyorsa Kongoluyu tercih ederim. Net!
Umut Meraş daha ilk dakikalarda maçı, belki de turu veriyordu… Pes! Beşiktaşlı oyuncular Samet hocadan "Çürük raporu" aldıktan sonra iyice kendilerini kaybettiler. Ön bölgede Muçi, Ghezzal, Rashica, Muleka ilk yarıda gık bile diyemediler.
Sonra değişiklikler geldi, Tosun Paşa merkeze yerleşti, Muleka kıpırdadı ama Ghezzal ve Muçi yine aynı hikaye. Ghezzal'ın önünde seken top var, adeta "Gel bana yapıştır" diye yalvarıyor, Cezayirli oyuncu o pozisyonu pas vererek harcıyor! Ne oldu bu adama bilen varsa geri gelsin!
Masuaku ve Muleka sol kanadı hareketlendirdiler ama yeterli etki olmadı. Daha doğrusu Atakan'ın yaka-paça indirmeleri ve bunları seyreden Ümit Öztürk daha fazlasına izin vermediler. Emre hoca, baktı Atakan atılacak ama hakem atmıyor zorlamadı daha fazla, aldı kenara…
Muçi-Salih, Muleka-Aboubakar değişiklikleri Beşiktaş adına son bölümde, son arayışlar için taze kan niteliğindeydiler. Neticede rakip üç net pozisyon yakalamışken deplasmanda alınan golsüz beraberlik Kupa'nın ilk maçı için iyi bir sonuç. Üstelik bunu çürük raporlu oyuncu topluluğu yapmışsa harika bile diyebiliriz. Diğerleri dua etsinler Necip ve Mert'e!.. En iyisi bu ikiliydi.
DİĞER