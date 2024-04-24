Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika spor haberi: Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, hafta sonu Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:12 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:13
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DERBİDE FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR!
TRT Spor'un haberine göre; Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun dönüşü bekleniyor.
18 yaşındaki oyuncunun takımla antrenmanlara çıkması ve derbide görev alması bekleniyor.
Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy 2 de asist yaptı.
Semih gibi derbide formasına kavuşacak bir diğer isimse Onur Bulut. Sakatlığını atlatan tecrübeli sağ bekin kart cezalısı Svensson'un yokluğunda 11'de olma ihtimali yüksek.
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