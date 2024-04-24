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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika spor haberi: Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, hafta sonu Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:12 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:13
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Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isteyen siyah beyazlılar, Fenerbahçe derbisine odaklandı.

Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Siyah beyazlılarda gözler Semih Kılıçsoy'un derbide forma giyip giyemeyeceğine çevrildi.

Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

DERBİDE FORMA GİYMESİ BEKLENİYOR!
TRT Spor'un haberine göre; Sakatlığı nedeniyle lig ve kupadaki MKE Ankaragücü karşılaşmalarında sahada olamayan genç futbolcunun dönüşü bekleniyor.

Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

18 yaşındaki oyuncunun takımla antrenmanlara çıkması ve derbide görev alması bekleniyor.

Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Bu sezon 19 lig maçında 10 kez fileleri sarsan Semih Kılıçsoy 2 de asist yaptı.

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