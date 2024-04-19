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Beşiktaş'tan kupa provası! İşte Ankaragücü maçı 11'i

Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, yarı finaldeki rakibi Ankaragücü ile bugün ligde kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. İşte bu kritik mücadele öncesi maçın muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Beşiktaş'tan kupa provası! İşte Ankaragücü maçı 11'i

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan A.Gücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK PEŞİNDE

Sİyah-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Başkan ve yöneticiler bu sezon Türkiye Kupası'nı hedef olarak görürken, teknik heyet ve futbolcular da sezonu en az bir kupayla kapatmayı hedeflemiş durumda. Hayal kırıklığı yaşanan sezonu mutlu bitirmek isteyen Beşiktaş, kupada karşılaşacağı A.Gücü'yle ilk kozlarını bu akşam ligde paylaşacak. Bugünkü maçı kazanıp rakibine karşı psikolojik üstünlük elde etmek isteyen Beşiktaş ayrıca 5 maçlık kötü gidişata da son verme niyetinde.

İŞTE BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Necip, Onur, Ege, Rashica, Musrati, Gedson, Muci, Cenk

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakavic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Morutan, Efekan, Bassogog, Sowe

DERBİ ÖNCESİNDE SARI KART UYARISI

Beşiktaş'ta 4 futbolcu A.Gücü maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Svensson, Amartey, Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy (Sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek) bugün de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Fenerbahçe ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

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