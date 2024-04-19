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BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligde çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlılar mutlak galibiyet peşinde. Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 18:52 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 18:57
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BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçları ile devam ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk edecek. Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worral, Emrecan, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

KUPA ÖNCESİ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Başkan ve yöneticiler bu sezon Türkiye Kupası'nı hedef olarak görürken, teknik heyet ve futbolcular da sezonu en az bir kupayla kapatmayı hedeflemiş durumda. Hayal kırıklığı yaşanan sezonu mutlu bitirmek isteyen Beşiktaş, kupada karşılaşacağı A.Gücü'yle ilk kozlarını bu akşam ligde paylaşacak. Bugünkü maçı kazanıp rakibine karşı psikolojik üstünlük elde etmek isteyen Beşiktaş ayrıca 5 maçlık kötü gidişata da son verme niyetinde.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan A.Gücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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