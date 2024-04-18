Beşiktaş yönetiminin takımı emanet ettiği Serdar Topraktepe'ye destek ziyareti yapıldı. Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Ümraniye'de Serdar Topraktepe'yi ziyaret etti. Ekşi'nin gerçekleştirdiği destek ziyaretinde Feyyaz Uçar, Samet Aybaba, İbrahim Nuri Şahbaz, Yasin Sülün, Nisa Nur Sağlam ile Futbol akademi antrenörleri de yer aldı.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Serdar Topraktepe yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayarak el ile oynanan çift kale maçla devam ederken, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah- beyazlılar, hazırlıklarını bugün 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.