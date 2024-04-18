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Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelecek yeni teknik direktör büyük merak konusu haline geldi. Son olarak siyah-beyazlılarda gündeme oldukça flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak. Siyah beyazlılar bu süreçte hoca adaylarıyla ilgili çalışmalar yürütecek. Başkan Hasan Arat ve yönetime de sunulan isimler bulunuyor.

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Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu

Sabah'ın haberine göre; Bunlardan sonuncusu, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders oldu. 2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu

LIVERPOOL TEKNİK EKİBİ GELEBİLİR

Başkan Arat ve yönetime ismi sunulurken, Liverpool'daki ekibin tamamıyla Beşiktaş'a gelebileceği de aktarıldı. Siyahbeyazlı idareciler henüz girişimde bulunmazken, Pep ile ilgili değerlendirme yapılıyor. Gelecek sezon için Ajax'ın da Pepijn Linders'ı takımın başına getirmek istediği kaydedildi. Hatta uzun yıllar Liverpool forması terleten ve kariyerine şu an Ajax'ta devam eden Jordan Henderson'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu

FUTBOL ÜZERİNE KİTAPLARI VAR

Klopp, Linders'ı yardımcı antrenörden ziyade 2. teknik adam olarak görürken, oyuncular tarafından da çok sevilen bir isim olduğu kaydedildi. Genç yaşından bu yana antrenörlük yapan ve futbol üzerine kitaplar da kaleme alan Pep, artık teknik adamlık yapmak istiyor.

Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu

PEPIJN LINDERS KİMDİR?

20 yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, ardından Porto U19'da aynı görevi üstlendi. Sonrasında Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Fonseca ile çalıştı. Devamında ise 2014'te Liverpool U18 takımının antrenörü olan Hollandalı, ardından Klopp'un ekibine dahil oldu. 2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak gitti, 2018 yazında döndü ve o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.

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