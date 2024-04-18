Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak. Siyah beyazlılar bu süreçte hoca adaylarıyla ilgili çalışmalar yürütecek. Başkan Hasan Arat ve yönetime de sunulan isimler bulunuyor.

Sabah'ın haberine göre; Bunlardan sonuncusu, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders oldu. 2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Daha önce Paulo Fonseca ve Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan 41 yaşındaki isim, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de ise 22 maçlık teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.