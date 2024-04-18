Beşiktaş'a flaş teknik adam! İsmi yönetime sunuldu
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına gelecek yeni teknik direktör büyük merak konusu haline geldi. Son olarak siyah-beyazlılarda gündeme oldukça flaş bir isim geldi. İşte detaylar...
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FUTBOL ÜZERİNE KİTAPLARI VAR
Klopp, Linders'ı yardımcı antrenörden ziyade 2. teknik adam olarak görürken, oyuncular tarafından da çok sevilen bir isim olduğu kaydedildi. Genç yaşından bu yana antrenörlük yapan ve futbol üzerine kitaplar da kaleme alan Pep, artık teknik adamlık yapmak istiyor.
PEPIJN LINDERS KİMDİR?
20 yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, ardından Porto U19'da aynı görevi üstlendi. Sonrasında Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Fonseca ile çalıştı. Devamında ise 2014'te Liverpool U18 takımının antrenörü olan Hollandalı, ardından Klopp'un ekibine dahil oldu. 2015-18 arası Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna teknik direktör olarak gitti, 2018 yazında döndü ve o günden sonra kesintisiz şekilde Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.
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