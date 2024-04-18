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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç'a ilk 11 yolu gözüktü!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Tayyip Talha Sanuç'a, Fernando Santos tarafından forma şansı verilmemişti. Genç stoper, Portekizli teknik adamın ayrılmasının ardından 11'e dönüyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 11:53
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç'a ilk 11 yolu gözüktü!

Beşiktaş'ta geçen sezon geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Tayyip Talha Sanuç bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç'a ilk 11 yolu gözüktü!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 4-0 kaybedilen Pendikspor maçının ardından teknik direktör Fernando Santos'un forma şansı vermediği Tayyip Talha'nın, Portekizli hoca ile yolların ayrılmasının ardında yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç'a ilk 11 yolu gözüktü!

Samet Aybaba'nın görüştüğü ve yeniden özgüven aşıladığı 24 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü maçında ilk 11'de olacağı ileri sürüldü.

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