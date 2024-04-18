BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tayyip Talha Sanuç'a ilk 11 yolu gözüktü!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Tayyip Talha Sanuç'a, Fernando Santos tarafından forma şansı verilmemişti. Genç stoper, Portekizli teknik adamın ayrılmasının ardından 11'e dönüyor. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Tayyip Talha da yeni sezon öncesi formunu yükseltip gelecek sezona çok daha iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
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