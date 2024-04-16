Papatya falı! İşte Beşiktaş'ın listesindeki hoca adayları
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezona dair hoca konusunda arayışlar devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesinde 3 yerli, 3 yabancı hoca var. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
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İkinci sıradaki yabancı ise Samsunspor'un teknik patronu Markus Gisdol. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 54 yaşındaki Alman hocanın Karadeniz ekibine oynattığı futbol, birçok yönetici tarafından takdir topluyor.
Son aday ise 65 yaşındaki Maurizio Sarri. İtalyan hocanın şu an boşta olması yönetimin dikkatin çekmiş durumda.
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