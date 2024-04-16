Haberler Beşiktaş Papatya falı! İşte Beşiktaş'ın listesindeki hoca adayları

Papatya falı! İşte Beşiktaş'ın listesindeki hoca adayları

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezona dair hoca konusunda arayışlar devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesinde 3 yerli, 3 yabancı hoca var. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündemde 6 hoca adayı var!

Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmiş durumda. Takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet eden yönetim, yeni sezon için göreve kimi getireceği konusunda hummalı bir çalışma içine girmiş durumdu. Siyah-beyazlılarda ve yabancı teknik direktör adayları olarak 6 hocanın ismi öne çıkmış durumda. Bu isimlerden yerli olarak Sergen Yalçın, Şenol Güneş, İlhan Palut; yabancı olarak da Edin Terzic, Markus Gisdol ve Maurizio Sarri öne çıkmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündemde 6 hoca adayı var!

ÖNCELİK YALÇIN'DA

Listenin ilk sırasındaki isim, taraftarların da çok istediği Sergen Yalçın oldu. Siyah-beyazlı ekibi daha önce şampiyonluğa ulaştıran Yalçın ile ilk görüşme yapılması üzerinde ortak karar alınırken, Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli hoca ile sezon bitmeden masaya oturulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa bu kez Şenol Güneş ile masaya oturulacak. Şu anda boşta olan 71 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt gelirse, bu kez rota Çaykur Rizespor'un hocası İlhan Palut'a çevrilecek. Palut'un ismi sezon başında da gündeme gelmişti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündemde 6 hoca adayı var!

TERZIC'LE YENİDEN

Yabancı adaylardan ise ismi en çok dile getiren teknik direktör Edin Terzic. Bilic döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Terzic, şu anda Dortmund'da görev yapıyor ve 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündemde 6 hoca adayı var!

İkinci sıradaki yabancı ise Samsunspor'un teknik patronu Markus Gisdol. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 54 yaşındaki Alman hocanın Karadeniz ekibine oynattığı futbol, birçok yönetici tarafından takdir topluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da gündemde 6 hoca adayı var!

Son aday ise 65 yaşındaki Maurizio Sarri. İtalyan hocanın şu an boşta olması yönetimin dikkatin çekmiş durumda.

DİĞER
Yeşilçam'ın cazibe kraliçesi şimdilerde tanınmaz halde! İşte 'Bayan Popo' Sevtap Parman'ın son hali...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri!
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanlar Semih için teklif yükseltti!
Feyyaz Uçar'dan açıklama! Görevi bırakıyor mu?
Canlı altın fiyatları son dakika Kapalı Çarşı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Nisan rakamları
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:49
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:48
G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? 23:56
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! 23:56
G.Saray 2. yarı açıldı! G.Saray 2. yarı açıldı! 23:56
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! 23:56
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:56
G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 23:56
Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! 23:56
F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! 23:55
Trabzonspor'da Petkovic seferi! Trabzonspor'da Petkovic seferi! 23:55
Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... 23:55