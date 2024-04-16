Papatya falı! İşte Beşiktaş'ın listesindeki hoca adayları

Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilmiş durumda. Takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'ye emanet eden yönetim, yeni sezon için göreve kimi getireceği konusunda hummalı bir çalışma içine girmiş durumdu. Siyah-beyazlılarda ve yabancı teknik direktör adayları olarak 6 hocanın ismi öne çıkmış durumda. Bu isimlerden yerli olarak Sergen Yalçın, Şenol Güneş, İlhan Palut; yabancı olarak da Edin Terzic, Markus Gisdol ve Maurizio Sarri öne çıkmış durumda.

ÖNCELİK YALÇIN'DA Listenin ilk sırasındaki isim, taraftarların da çok istediği Sergen Yalçın oldu. Siyah-beyazlı ekibi daha önce şampiyonluğa ulaştıran Yalçın ile ilk görüşme yapılması üzerinde ortak karar alınırken, Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli hoca ile sezon bitmeden masaya oturulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa bu kez Şenol Güneş ile masaya oturulacak. Şu anda boşta olan 71 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt gelirse, bu kez rota Çaykur Rizespor'un hocası İlhan Palut'a çevrilecek. Palut'un ismi sezon başında da gündeme gelmişti