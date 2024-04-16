Haberler Beşiktaş Beşiktaş "Baba Hakkı"yı unutmadı

Beşiktaş "Baba Hakkı"yı unutmadı

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 35. yıl dönümünde anıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 12:29
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş "Baba Hakkı"yı unutmadı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, camiamızın sembol isimlerinden 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 35. yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Olympiakos maçı tarihi, canlı yayın kanalı
İsrail'e ihracat kısıtlaması genişletildi! Ticaret Bakanlığı'ndan müfterilere tokat gibi yanıt... 1019 ürün kapsamda tescil işlemi yok
Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..."
G.Saray'dan rüya gibi transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..."
Beşiktaş'ın Ankaragücü mesaisi sürüyor!
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
23 NİSAN LİSELERE TATİL Mİ 2024? | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi? 23 Nisan'da okul var mı?
KABİNEDE GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE | Kabine Toplantısı ne zaman? 3600 ek gösterge son durum!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları 13:15
Marsilya - Benfica maçı ne zaman? Marsilya - Benfica maçı ne zaman? 12:45
West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 12:43
Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? 12:40
Beşiktaş'ın Ankaragücü mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın Ankaragücü mesaisi sürüyor! 12:38
Roma - Milan maçı ne zaman? Roma - Milan maçı ne zaman? 12:38
Daha Eski
Beşiktaş "Baba Hakkı"yı unutmadı Beşiktaş "Baba Hakkı"yı unutmadı 12:29
Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! 12:23
G.Saray bombayı patlatıyor! Buruk'un gözdesi Aslan oluyor G.Saray bombayı patlatıyor! Buruk'un gözdesi Aslan oluyor 12:22
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? 11:35
Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman? Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman? 11:31
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 11:28