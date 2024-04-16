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Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! Mert Günok ve Semih Kılıçsoy...

Son dakika haberi: Beşikaş, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'un sakatlıkları hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:05 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 11:13
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Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! Mert Günok ve Semih Kılıçsoy...

13 Nisan Cumartesi günü Samsunspor ile oynanan mücadelede, sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ile uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy'un yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adale grubunda (İliopsoas ve Obturatör eksternus) gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.

Semih Kılıçsoy'un, Süper Lig'in 33. haftasında cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği, Mert Günok'un ise durumunun son kontrollerden sonra netleşeceği öğrenildi.

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