BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..."

Geçtiğimiz günlerde Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yaptığı açıklamada teknik direktör çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

"YERLİ VE YABANCI HOCA İHTİMALİ YÜZDE 50-50"

Arat, "Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına bakıyoruz. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum. Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50 - 50" ifadelerini kullandı.