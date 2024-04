Beşiktaş Genel Kordinatörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Teknik direktörleri hakkında konuşan Aybaba Sergen Yalçın iddalarını yanıtladı.

İŞTE AYBABA'NIN AÇIKLAMALAR;

Samet Aybaba: Sergan Yalçın'la herhangi bir görüşmemiz olmadı. Zaten etik değil, şu an Sergen'in bir takımı var. Her konuyla ilgili yanlış bilgiler dolanıyor.

"OYUNCULARI TEBRİK ETTİM"

"Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim." ifadelerini kullandı.