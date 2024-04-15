BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hasan Arat Fernando Santos ile vedalaştı

Başkan Hasan Arat'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında gerçekleştirilen veda töreninde; sayman üye, finansman ve anonim şirketten sorumlu yönetim kurulu üyesi M. Kaan Şakul ile kulüp içi ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kadir Kılıç da yer aldı. Başkan Arat, hizmetlerden dolayı Santos ve yardımcılarına teşekkür edip, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

FERNANDO SANTOS: BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVDİK. BEŞİKTAŞ'I İZLEMEYE VE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Herkese teşekkür eden Fernando Santos, "Beşiktaş'ı çok sevdik. Beşiktaş'ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güler yüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.