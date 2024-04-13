Beşiktaş'ta Mert Günok: Biz sezon başından beri iyi gitmiyoruz!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaYılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlılarda Mert Günok açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT'İN AÇIKLAMALARI:

İlk yarı iyi bir oyun vardı. Haftalardır yapamadığımız iyi oyununu ilk yarıda gösterdik ama ikinci yarı geri çekildik. Kötü bir pozisyonda golü yiyince biraz doğaçlamaya döndü. Bizim bunu yapmamamız lazım. Taraftarımız hala stadı dolduruyor ama biz sezon başından beri iyi gitmiyoruz. Elimizde bir kupa var. Herkes ona sarılmış durumda. Taraftarımızı üzmeye devam ediyoruz, üzgünüz.