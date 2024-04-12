BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor

İngiliz basını da Beşiktaş bu ısrarı için "Onu kaybetmek, West Ham'a büyük güç kaybı yaşatır. Türk ekibi çok bastırıyor. Coufal da kararsız. Çek oyuncunun Boğaz ekibine gitmesi şaşırtıcı olmaz" yorumunu yaptı.