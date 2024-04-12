BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlaması Samet Aybaba ve ekibi kontrolünde devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir peşinde olduğu oyuncu için İngiliz basınından da doğrulama geldi. İşte haberin son gelişmeleri... BJK SPOR HABERLERİ
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Kartal, Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da görev yapan Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı takibe aldı.
İngiliz basını da Beşiktaş bu ısrarı için "Onu kaybetmek, West Ham'a büyük güç kaybı yaşatır. Türk ekibi çok bastırıyor. Coufal da kararsız. Çek oyuncunun Boğaz ekibine gitmesi şaşırtıcı olmaz" yorumunu yaptı.
Kulüp kariyerinde 422 resmi maça çıkan Çek oyuncu, bu periyotta 14 gol atarken, 39 da asist yaptı ve toplamda 53 gole direkt olarak katkı sağladı.
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