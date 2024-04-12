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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlaması Samet Aybaba ve ekibi kontrolünde devam ediyor. Siyah-beyazlıların bir süredir peşinde olduğu oyuncu için İngiliz basınından da doğrulama geldi. İşte haberin son gelişmeleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 12:01
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor

Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, sağ bek mevkiinde yaşanan istikrarsızlık nedeniyle çalışmalarını bu mevkii üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Fransız sağ bek Rosier'i kiralık gönderen yönetim, Svensson'dan da beklediği verimi alamadığı için yeni bir bek arayışına girdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor

Kartal, Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da görev yapan Çek futbolcu Vladimir Coufal'ı takibe aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda sağ kanatta da görev yapıyor olması nedeniyle Coufal üzerinde yoğunlaşan yönetimin, sezon bitmeden oyuncuyla temasa geçerek işi bitirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor

İngiliz basını da Beşiktaş bu ısrarı için "Onu kaybetmek, West Ham'a büyük güç kaybı yaşatır. Türk ekibi çok bastırıyor. Coufal da kararsız. Çek oyuncunun Boğaz ekibine gitmesi şaşırtıcı olmaz" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İngilizler transferi doğruladı! Samet Aybaba o ismin peşine bırakmıyor

Kulüp kariyerinde 422 resmi maça çıkan Çek oyuncu, bu periyotta 14 gol atarken, 39 da asist yaptı ve toplamda 53 gole direkt olarak katkı sağladı.

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