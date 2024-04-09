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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı! İşte Hasan Arat'ın ilk hedefi

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş yönetimi hoca arayışlarını hızlandırdı. Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat hedefindeki ismi belirledi. İşte Kara Kartal'ın yeni sezon planı... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı! İşte Hasan Arat'ın ilk hedefi

Beşiktaş yönetimi son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve taraftarların oynattığı oyun dolayısıyla büyük tepki gösterdiği Fernando Santos ile yeni sezonda devam etmesi beklenmiyor. Takvim'de yer alan habere göre, yönetimin göreve getirmek istediği hoca adayının şu anda Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic olduğu öğrenildi. Arat'ın yakın çevresine,"Şu anda görevde olduğu için Terzic ile temas kurulmasını doğru bulmuyorum. Sezon bitince oturur konuşuruz" dediği öğrenildi.

SANTOS'LA AYRILIK SEZON SONU

Arat'ın, "Yeni sezonda takımın başında onu görmeyi hayal ediyorum" difadelerini kullandığı belirtildi. Beşiktaş'ın sezonu Santos ile tamamlayıp sezon sonu Terzic için hamle yapmayı planladığı ifade ediliyor. Bu sezon Dortmund'un başında 39 maça çıkan 41 yaşındaki Alman çalıştırıcı 21 galibiyet , 11 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Terzic maç başına da 1.90 puan ortalaması yakaladı.

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