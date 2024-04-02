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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Juninho müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Juninho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcudan siyah-beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Juninho müjdesi!

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Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Juninho'yla ilgili gelişmeler siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Azerbaycan Premier Ligi'nin 28. haftasında Kapaz'ı deplasmanda 6-1 yenen Karabağ şampiyon olurken transfer listesindeki Brezilyalı futbolcu Juninho, CBC Sports muhabiri Elçin Cafarov'un adının Beşiktaş ile anılması hakkındaki sorusuna, "Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Hayırlısı neyse o olur" yanıtını vermişti. Beşiktaş yönetimi de oyuncunun bu cevabı sonrası resmi girişimlerini öne çekme kararı aldı.

BAZI OYUNCULARI TUTAMAYIZ

Samet Aybaba'nın izlediği ve olumlu rapor verdiği isimlerden biri olan Azerbaycan şampiyonu Karabağ'ın Brezilyalı golcüsü Juninho için son olarak teknik direktörü Gurban Gurbanov da bir açıklama yaptı. Gurbanov, takımın yıldızlarından Juninho için Beşiktaş iddialarına, "Takımı korumak için çalışacağız. Bazen düşünmediğimiz, oyuncuları tutamayacağımız teklifler oluyor. Türkiye'den de teklifler var. Juninho yükselen bir yıldız. Bunlar futbolun normal dinamikleri içinde olan gerçekler. Kimsenin önünü de kapatamayız" yanıtını verdi. Bu yanıt Azerbaycan basınında "Juninho, Beşiktaş yolunda" yorumlarını da beraberinde getirdi.

AVRUPA LİGİ'NDE YILDIZLAŞTI

Portekiz'in Chavez ekibinden 450 bin euro karşılığında Karabağ'a transfer olan yıldız futbolcunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı yıldız özellikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştıkları Leverkusen maçındaki golleri ve etkili performansıyla bir çok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmişti.

27 yaşındaki Brezilyalı golcü, bu sezon oynadığı 43 resmi maçta 23 gol ve 8 asistlik performans sergilerken; 26 maçta 15 gol ve 5 asistle 20 gole direkt katkı sağlayarak Karabağ'ın kazandığı 11. şampiyonlukta başrol oynadı.

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