Turgay Demir'den flaş Fernando Santos sözleri!

Tüm bunları yazıyorum çünkü yine kulak asılmayacağını bile bile bu defa da Fernando Santos konusunda çok önemli bir uyarı yapacağım... Kulak asılmayacağına eminim çünkü bir kişi başkan olduğu anda çevresindeki yağdanlıklar dışında kimseyi dinlememeyi maharet sayar. Çünkü hiç toz kaldırmadan, sadece başkanın istediklerini söyleyenler çevresindeki hokkabazlardır ve zamanla bunları dinlemeden uykuya dalamaz hale gelir birçok başkan.

SANTOS HÜSRAN YAŞATIR Durum maalesef böyle ama biz yine de Beşiktaş'ın yeni hüsranlar yaşamaması için uyarımızı yapalım. Kim bilir, belki de bu sefer bir işe yarar bu uyarı. Öyleyse hadi başlayalım: Sayın Hasan Arat asla bir planlamayla değil, aksine çaresizlik anında deyim yerindeyse denize düşmüşken sarıldığınız bir yılandan daha önemli olmayan Santos kesinlikle Beşiktaş gibi büyük bir takımı yönetecek kalibre ve kapasitede değil... Lütfen öncelikle bu gerçeği görün ve yüzleşin...