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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yerine o isim gelecek!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği büyük tartışma konusu haline gelen Vincent Aboubakar yerine siyah-beyazlılar alternatif isimlere yöneldi. Kara Kartal özellikle o futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yerine o isim gelecek!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, Fernando Santos'un talebi üzerine forvet transferine ağırlık verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yerine o isim gelecek!

Genel Koordinatör Samet Aybaba, aradığı ismi Azerbaycan'da buldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Leverkusen maçlarında rakibini bir hayli zorladı. Karabağ'ın bu turnuvada en dikkat çeken isimlerinden birisi Olavio Juninho oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yerine o isim gelecek!

Beşiktaş, 27 yaşındaki Brezilyalı golcü için resmen harekete geçti. Karabağ kulübünün, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlıların bu rakamı düşürürek oyuncuyu İstanbul'a getirtmeyi hedeflediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yerine o isim gelecek!

ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Siyah-beyazlıların peşine düştüğü Juninho'nun asıl mevkii santrfor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu bu bölge dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yerine o isim gelecek!

Brezilyalı oyuncu bugüne kadar forma giydiği 217 resmi maçta 44 gol atarken, 12 de asist yaptı.

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