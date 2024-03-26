BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Aboubakar'ın yerine o isim gelecek!

Genel Koordinatör Samet Aybaba, aradığı ismi Azerbaycan'da buldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Leverkusen maçlarında rakibini bir hayli zorladı. Karabağ'ın bu turnuvada en dikkat çeken isimlerinden birisi Olavio Juninho oldu.

Beşiktaş, 27 yaşındaki Brezilyalı golcü için resmen harekete geçti. Karabağ kulübünün, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlıların bu rakamı düşürürek oyuncuyu İstanbul'a getirtmeyi hedeflediği belirtildi.