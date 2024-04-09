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Beşiktaş'tan Avrupa çıkarması! Samet Aybaba 4 ismi izleyecek

Futbol Takımları Koordinatörü Aybaba, bayramda da tatil yapmayacak, önce A. Madrid-Dortmund sonra da Benfica-Marsilya maçlarını izleyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'tan Avrupa çıkarması! Samet Aybaba 4 ismi izleyecek

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların bu konudaki en yetkili isimlerinden biri olan Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da oyuncu izlemeye bayramda da ara vermeden devam edecek. Cumartesi günü Dortmund ile Stuttgart arasında oynanan Bundesliga maçını izlemek için Almanya'ya giden Beşiktaş futbol direktörü Samet Aybaba hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid-Dortmund sonra da Benfica-Marsilya maçlarını izleyecek. Edin Terzic'in çalıştırdığı Dortmlund'dan sezon sonunda satışa çıkarılacakları iddia edilen Salih Özcan ile Emre Can'ın yanı sıra sözleşmeleri biten Marco Reus ile Mats Hummels takibe alındı. İspanyol ekibi A.Madrid'de de son dönemde Beşiktaş'la anılan Stefan Savic görev yapıyor. Aybaba, Benfica'da kadro dışı bırakıldığı Casa Pia maçından sonra Chaves (8) ve Sporting (1) toplamda 9 dakika forma giyen Orkun Kökçü'yü de izleyecek. Samet Aybaba ardından hazırlığı detaylı raporu yönetime sunacak.

Salih Özcan profesyonel futbol kariyeri boyunca 308 resmi maça müsabakaya çıkarken 42 gol, 23 asist üreterek toplamda 65 gole etki etti.

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