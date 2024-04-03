Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

Son dakika spor haberi: İspanyol basını, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ın da Sevilla'nın yıldızı Torres için teklif yaptığını duyurdu. Yıldız futbolcunun başka talipleri de olduğu ve gelecek tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'la ilgili İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

Takvim'in derlediği haberde, Sevilla'nın İspanyol orta sahası Oliver Torres'e Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ın da teklifte bulunduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

Haberde iki kulübün 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için yarış halinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

Torres ile ilgilenen başka kulüplerinin de olduğu, tecrübeli futbolcunun tüm teklifleri görmek istediği ve buna göre kararını vereceği de haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya

Sevilla ile bu sezon 25 lig maçına çıkan Torres 1 asiste imza attı. Yıldız futbolcunun Sevilla ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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