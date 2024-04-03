TRANSFER HABERİ: İspanya'dan flaş iddia! Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya
Son dakika spor haberi: İspanyol basını, Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş'ın da Sevilla'nın yıldızı Torres için teklif yaptığını duyurdu. Yıldız futbolcunun başka talipleri de olduğu ve gelecek tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği ifade edildi.
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Torres ile ilgilenen başka kulüplerinin de olduğu, tecrübeli futbolcunun tüm teklifleri görmek istediği ve buna göre kararını vereceği de haberin detaylarında yer aldı.
Sevilla ile bu sezon 25 lig maçına çıkan Torres 1 asiste imza attı. Yıldız futbolcunun Sevilla ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek.
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