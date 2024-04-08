Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Salih Özcan ile geçtiğimiz günlerde telefonda konuşan ve yeni sezonda kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini söyleyen Samet Aybaba, milli futbolcuyla bir kez de yüz yüze görüşecek ve siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarını anlatacak.