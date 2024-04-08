Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar gurbetçi oyunculara yönelirken, listedeki 3 oyuncu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki orta saha için olumlu notlar tutuldu.
EMRE CAN DA LİSTEDE
Aybaba'nın maç sonrasında Stuttgart yönetimiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Samet Aybaba, İstanbul'a dönüşünde ise başkan Hasan Arat'la bir değerlendirme toplantısı yapacak.
Tecrübeli futbol adamının, Atakan Karazor'un yanı sıra Emre Can için de notlar tuttuğu ve Arat'a bu konuda da bilgi sunacağı belirtildi.
2019'da Kiel'den Stuttgart'a 800 bin euro bonservis bedeliyle gelen Atakan'ın şu anki piyasa değeri 10 milyon euro. Atakan'ın 2026'ya kadar sözleşmesi var.
31 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Stuttgart formasıyla 27'si Bundesliga, 4'ü DFB-Pokal olmak üzere toplamda 31 maça çıkan Atakan Karazor, 2 bin 600 dakika sahada kaldı.
Ağları sarsamayan 27 yaşındaki orta sahanın 3 asisti bulunuyor.
Salih Özcan ile geçtiğimiz günlerde telefonda konuşan ve yeni sezonda kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini söyleyen Samet Aybaba, milli futbolcuyla bir kez de yüz yüze görüşecek ve siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarını anlatacak.
26 yaşındaki orta sahanın vereceği cevap olumlu olması halinde yönetim, Borussia Dortmund kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başlayacak ve bonservisini almak için masaya oturacak.
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