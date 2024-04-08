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Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar gurbetçi oyunculara yönelirken, listedeki 3 oyuncu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren kulübün futbol koordinatörü Samet Aybaba, önceki akşam Almanya'da Borussia Dortmund-Stuttgart maçını canlı gözle izledi.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Tecrübeli futbol adamının bu maçta Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor'u takip ettiği öğrenildi.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki orta saha için olumlu notlar tutuldu.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

EMRE CAN DA LİSTEDE

Aybaba'nın maç sonrasında Stuttgart yönetimiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Samet Aybaba, İstanbul'a dönüşünde ise başkan Hasan Arat'la bir değerlendirme toplantısı yapacak.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Tecrübeli futbol adamının, Atakan Karazor'un yanı sıra Emre Can için de notlar tuttuğu ve Arat'a bu konuda da bilgi sunacağı belirtildi.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

2019'da Kiel'den Stuttgart'a 800 bin euro bonservis bedeliyle gelen Atakan'ın şu anki piyasa değeri 10 milyon euro. Atakan'ın 2026'ya kadar sözleşmesi var.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

31 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Stuttgart formasıyla 27'si Bundesliga, 4'ü DFB-Pokal olmak üzere toplamda 31 maça çıkan Atakan Karazor, 2 bin 600 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Ağları sarsamayan 27 yaşındaki orta sahanın 3 asisti bulunuyor.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

Salih Özcan ile geçtiğimiz günlerde telefonda konuşan ve yeni sezonda kendisini Beşiktaş'ta görmek istediklerini söyleyen Samet Aybaba, milli futbolcuyla bir kez de yüz yüze görüşecek ve siyah-beyazlı kulübün geleceğe dönük planlarını anlatacak.

Beşiktaş gözünü kararttı! 3 yıldız için Almanya'ya çıkarma

26 yaşındaki orta sahanın vereceği cevap olumlu olması halinde yönetim, Borussia Dortmund kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başlayacak ve bonservisini almak için masaya oturacak.

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