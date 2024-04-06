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Beşiktaş'a Fernando Santos'un yerine 2 yeni hoca adayı! İşte o isimler

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 4 hoca değiştiren Beşiktaş, son olarak teknik direktör Fernando Santos'un takımın başına getirmişti. Portekizli çalıştırıcının geleceği sorgulanırken, yerine düşünülen 2 isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'a Fernando Santos'un yerine 2 yeni hoca adayı! İşte o isimler

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un yerine getirilecek teknik direktör için iki aday öne çıkıyor.

Beşiktaş'a Fernando Santos'un yerine 2 yeni hoca adayı! İşte o isimler

Sabah'ın haberine göre, bunlardan ilki Bundesliga takımı Borussia Dortmund'u çalıştıran ve sezon sonu Alman ekibinden ayrılması beklenen Edin Terzic.

Beşiktaş'a Fernando Santos'un yerine 2 yeni hoca adayı! İşte o isimler

Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük yapan Hırvat teknik adam, daha önce iki kez siyah-beyazlı takımla anılmıştı.

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