Beşiktaş'a Fernando Santos'un yerine 2 yeni hoca adayı! İşte o isimler
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 4 hoca değiştiren Beşiktaş, son olarak teknik direktör Fernando Santos'un takımın başına getirmişti. Portekizli çalıştırıcının geleceği sorgulanırken, yerine düşünülen 2 isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Düşünülen bir başka isim ise Kurban Kurbanov. Azeri çalıştırıcı, Karabağ ve Azerbaycan futboluna damga vuruyor.
Avrupa'da da adından söz ettiren 51 yaşındaki Kurbanov, Terzic ile birlikte listenin başında yer alıyor.
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