Haberler Beşiktaş Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 19:26
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. RAMS Başakşehir maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise, sahada ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

COLLEY VE MUSRATI ANTRENMANDA YER ALMADI

Öte yandan, tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolculardan; Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ante Rebic, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Emrecan Uzunhan, Rams Başakşehir maçında göğüs kafesi bölgesine aldığı darbe sonrası oyundan çıkan ve yapılan MR görüntülemesinde pektoral ve interkostal kaslarda kontüzyon (ezilme yaralanması) teşhisiyle tedavisine başlanan Mert Günok ile izinli futbolcular Omar Colley ile Al Musrati, takımımızın bugünkü idmanında yer almadılar.

Beşiktaş, 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak.

DİĞER
29 yıl önce aramızdan ayrılan efsane sanatçı Sadri Alışık doğum gününde özlemle anılıyor! Oğul Kerem Alışık: Babalar dua gibidir...
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da Leyle-i Kadir duası: Gazze'de zulüm son bulsun | Mukaddes Emanetler Dairesi'ne özel hediye
Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası!
Maçın ardından flaş sözler! "Orta saha diye bir şey yok"
Kadir Gecesi mesajları resimli, farklı, yeni, dualı, hadisli
BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Dualı, hadisli, en farklı Ramazan Bayramı mesajları
ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024? | DİYANET Adana ilçelere göre bayram namazı saati
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi! Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi! 18:18
Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı... Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı... 16:38
Halkbank finalde! Halkbank finalde! 16:26
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın bombası! 16:14
Tutuklanan taraftarların tahliye talebine ret Tutuklanan taraftarların tahliye talebine ret 15:58
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? 15:17
Daha Eski
Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer... Seri'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı! "Transfer... 15:11
TFF yönetimi depremzede vatandaşlarla buluşacak TFF yönetimi depremzede vatandaşlarla buluşacak 15:08
Twente - Fortuna Sittard maçı ne zaman? Twente - Fortuna Sittard maçı ne zaman? 15:02
PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman? PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman? 14:59
Sparta Rotterdam - Heracles maçı ne zaman? Sparta Rotterdam - Heracles maçı ne zaman? 14:57
F.Bahçe mi, G.Saray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular F.Bahçe mi, G.Saray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular 14:55