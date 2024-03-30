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TRANSFER HABERİ: Yönetim düğmeye bastı! Siyah-beyazlıların transfer teklifi...

Beşiktaş, Bundesliga'da forma giyen yıldız forvet için devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, golcü futbolcuyu opsiyonlu kiralamak istiyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Yönetim düğmeye bastı! Siyah-beyazlıların transfer teklifi...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon gol bölgelerinde yaşanan sıkıntı ve Aboubakar ile Cenk Tosun'un da durumlarının netlik kazanmaması nedeniyle kaliteli bir forvet arayan yönetim rotasını Almanya'ya çevirdi. Beşiktaşlı yetkililer bu sezonun parlayan takımı Bayer Leverkusen'in üç forvetinden biri olan Patrik Schick'i gündemine aldı. 1.91 boyundaki santrfor için sezon bitmeden Alman kulübünün yetkilileriyle bir görüşme yapılacağı ifade edildi.

AVRUPA LİGİ'NDE 5'TE 5 YAPTI

Siyah-beyazlılar bonservis bedeli yaklaşık 20 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki Çek santrforu, satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı hedefliyor. Beşiktaş, bu sezon Alman ekibinde 20 maçta sadece 942 dakika oynamasına rağmen 10 gol, 2 asistlik performansa imza atan yıldız futbolcuyu renklerine katmak için kesenin ağzını açacak. Leverkusen ile 2027'şe kadar sözleşmesi bulunan Patrik Schick, bu sezon Bundesliga'da forma giydiği 13 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkarken, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 5 gol attı.

Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 271 resmi maça çıkan Çek forvet, rakip fileleri 92 kez havalandırırken, 21 de asist yaptı ve toplamda 113 gole doğrudan katkı sağladı. Patrik Schick, Milli takım formasıyla da 37 maçta 18 gol atmayı başardı.

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