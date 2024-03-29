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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Patrik Schick ve Salih Özcan hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar bu anlamda flaş isimlerle yakından ilgilendiyor. Beşiktaş'ın son olarak Patrick Schick ve Salih Özcan'ın transferi için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Patrik Schick ve Salih Özcan hamlesi!

Beşiktaş gelecek sezon kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki santrforu Patrik Schick'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Patrik Schick ve Salih Özcan hamlesi!

Sabah'da yer alan habere göre bu sezon Alman ekibinde 20 maçta sadece 942 dakika oynamasına rağmen 10 gol, 2 asistlik performansa imza atan Çek futbolcu, bonservisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Patrik Schick ve Salih Özcan hamlesi!

1.91 boyundaki golcünün kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Kadrodaki dönüşümü yabancılarla sınırlı tutmayacak olan yönetim, yerli oyuncular için de çalışma içerisinde.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Patrik Schick ve Salih Özcan hamlesi!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile henüz kontrat imzalamayan ve hatta teklif yapmayan yönetim yerine Salih Özcan'ı düşünüyor. Borussia Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, bu sezon sadece 26 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı vermedi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Patrik Schick ve Salih Özcan hamlesi!

26 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 5 milyon Euro'ya Köln'den kadrosuna katan Dortmund'a ne kadar bonservis talep edeceği sorulacak. Siyah beyazlı ekibin ilgilendiği milli futbolcunun da yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmayı planladığı kaydedildi.

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