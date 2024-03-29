TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Patrik Schick ve Salih Özcan hamlesi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar bu anlamda flaş isimlerle yakından ilgilendiyor. Beşiktaş'ın son olarak Patrick Schick ve Salih Özcan'ın transferi için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile henüz kontrat imzalamayan ve hatta teklif yapmayan yönetim yerine Salih Özcan'ı düşünüyor. Borussia Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, bu sezon sadece 26 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı vermedi.
26 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 5 milyon Euro'ya Köln'den kadrosuna katan Dortmund'a ne kadar bonservis talep edeceği sorulacak. Siyah beyazlı ekibin ilgilendiği milli futbolcunun da yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmayı planladığı kaydedildi.
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