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Potada rakip ÇBK Mersin

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı iki maçta da mağlup ederek adını yarı final serisine yazdırdı. Siyah-beyazlıların yarı final serisindeki rakibi OGM Ormanspor'u eleyen ÇBK Mersin oldu. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play- Off Yarı Final serisinde iki galibiyet alacak takım finale yükselecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Potada rakip ÇBK Mersin
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı iki maçta da mağlup ederek adını yarı final serisine yazdırdı. Siyah-beyazlıların yarı final serisindeki rakibi OGM Ormanspor'u eleyen ÇBK Mersin oldu. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play- Off Yarı Final serisinde iki galibiyet alacak takım finale yükselecek.
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