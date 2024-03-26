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Kara Kartal'da Amartey sevinci
Beşiktaş, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kara Kartal'da sakatlıkları süren oyuncularla ilgili gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda Al Musrati, Salih Uçan, Tayfur Bingöl bireysel çalışmalarını sürdürdü. Milli takımlarda yer alan oyuncuların yanı sıra, Omar Colley de önceki günkü Buducnost maçında dinlendirildi. Sakatlığını atlatan Daniel Amartey de takıma dahil oldu. Amartey'in Başakşehir maçına kadar hazır olacağı ifade edildi.
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