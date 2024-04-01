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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için gündemde santrfor takviyesi var. Siyah-beyazlılarda rota ise eski oyuncusu Wout Weghorst'a döndü. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapan Beşiktaş, kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Özellikle forvet hattında önemli bir değişiklik yapması beklenen siyah-beyazlılara tanıdık bir isimden mesaj gönderildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen ve adından söz ettiren Wout Weghorst, bir kez daha gündem oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Yarım sezonda gösterdiği etkiyle beraber siyah- beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Weghorst, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Trabzonspor'un da listesinde yer alan 31 yaşındaki Hollandalı yıldız, Hoffenheim'da mutsuz.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

BUNDESLIGA'DA 21 MAÇTA 5 GOL ATTI
Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde İngiliz devi M.United'a imza atan Hollandalı, daha sonra da Hoffenheim'a gitti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

2022 Dünya Kupası'nda ise Hollanda'yla Arjantin maçındaki performansıyla akıllarda kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

United'a transferi sonrasında Kırmızı-Şeytanlar'da tutunamayan Weghorst, sezon başında Hoffenheim'a kiralandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Buradaki kariyerinden memnun olmayan Weghorst, Beşiktaş'a dönmek için temas kurduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Beşiktaş ta bu gelişmeler üzerine Weghorst'la masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

YARIM SEZONDA 9 GOL, 4 ASiST

Süper Lig'e ilk olarak 2022-23'te Beşiktaş formasıyla gelen Hollandalı golcü Wout Weghorst, 18 resmi maçta oynadı ve 9 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!

Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli golcü, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan gelen transfer teklifini reddetmeyerek İngiliz devinin yolunu tuttu.

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