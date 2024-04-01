BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'da rota Weghorst'a döndü!
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta gelecek sezon için gündemde santrfor takviyesi var. Siyah-beyazlılarda rota ise eski oyuncusu Wout Weghorst'a döndü. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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Yarım sezonda gösterdiği etkiyle beraber siyah- beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Weghorst, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor'un da listesinde yer alan 31 yaşındaki Hollandalı yıldız, Hoffenheim'da mutsuz.
BUNDESLIGA'DA 21 MAÇTA 5 GOL ATTI
Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde İngiliz devi M.United'a imza atan Hollandalı, daha sonra da Hoffenheim'a gitti.
2022 Dünya Kupası'nda ise Hollanda'yla Arjantin maçındaki performansıyla akıllarda kaldı.
United'a transferi sonrasında Kırmızı-Şeytanlar'da tutunamayan Weghorst, sezon başında Hoffenheim'a kiralandı.
Buradaki kariyerinden memnun olmayan Weghorst, Beşiktaş'a dönmek için temas kurduğu öğrenildi.
Beşiktaş ta bu gelişmeler üzerine Weghorst'la masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.
YARIM SEZONDA 9 GOL, 4 ASiST
Süper Lig'e ilk olarak 2022-23'te Beşiktaş formasıyla gelen Hollandalı golcü Wout Weghorst, 18 resmi maçta oynadı ve 9 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
Siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen tecrübeli golcü, devre arası transfer döneminde Manchester United'dan gelen transfer teklifini reddetmeyerek İngiliz devinin yolunu tuttu.
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