Haberler Beşiktaş Muçi'ye tam destek

Muçi'ye tam destek

Arnavutluk Milli Takımı'nın yardımcı teknik direktörü, aynı zamanda Manchester City'nin eski yıldız futbolcusu Zabaleta'dan Beşiktaş'ın yıldızı Muçi'ye övgü geldi. Arjantinli futbol adamı, Muçi için ''Muçi forvet arkasında merkezi bir konumda oynuyor. Bunun dışında her iki kanatta da rahatlıkla görev alabiliyor. İçeri kat ediyor, bölgesini oyun içinde değiştirebiliyor. Ceza sahası dışından çok iyi şutları var. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak güzel'' dedi. Muçi, Arnavutluk'un Şili ile geçen hafta oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Muçi'ye tam destek
Arnavutluk Milli Takımı'nın yardımcı teknik direktörü, aynı zamanda Manchester City'nin eski yıldız futbolcusu Zabaleta'dan Beşiktaş'ın yıldızı Muçi'ye övgü geldi. Arjantinli futbol adamı, Muçi için ''Muçi forvet arkasında merkezi bir konumda oynuyor. Bunun dışında her iki kanatta da rahatlıkla görev alabiliyor. İçeri kat ediyor, bölgesini oyun içinde değiştirebiliyor. Ceza sahası dışından çok iyi şutları var. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak güzel'' dedi. Muçi, Arnavutluk'un Şili ile geçen hafta oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna girmişti.
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