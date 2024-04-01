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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesi savunma revizyonu yapılacak. O isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:54
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta revizyon kapıda. Siyah-beyazlı yönetim, sezon takımda büyük değişiklik yapacak ve buna da savunmadan başlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu

Teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda devre arasında Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'ın bonservisi alınmayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu

İngiliz oyuncunun yanı sıra; Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Onur Bulut ve Jonas Svensson'la yolar ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu

Stoperlerden sadece; Omar Colley ile Tayyip Talha kalacak. Masuaku'nun da talibi çıkması halinde satılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu

Önceliği altyapıya veren Beşiktaş yönetiminin özellikle sağ beke iyi bir isim baktığı belirtildi. Ancak bu bölgede ve yeni alınacak stoperlerde hedef; gelecek vadeden isimler olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu

Galatasaray'ın Sacha Boey'de yaptığı gibi genç ve uzun süreçte Beşiktaş'a ciddi bonservis gelirleri kazandıracak isimlere yönelinecek. Scout ekibinin Avrupa'dan ve Afrika'dan birçok ismi izlediği sezon sonunda teknik heyete bu oyuncuları liste halinde vereceği belirtildi.

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