BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da savunma sil baştan! O isimler yolcu
Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesi savunma revizyonu yapılacak. O isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Stoperlerden sadece; Omar Colley ile Tayyip Talha kalacak. Masuaku'nun da talibi çıkması halinde satılacak.
Önceliği altyapıya veren Beşiktaş yönetiminin özellikle sağ beke iyi bir isim baktığı belirtildi. Ancak bu bölgede ve yeni alınacak stoperlerde hedef; gelecek vadeden isimler olacak.
Galatasaray'ın Sacha Boey'de yaptığı gibi genç ve uzun süreçte Beşiktaş'a ciddi bonservis gelirleri kazandıracak isimlere yönelinecek. Scout ekibinin Avrupa'dan ve Afrika'dan birçok ismi izlediği sezon sonunda teknik heyete bu oyuncuları liste halinde vereceği belirtildi.
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