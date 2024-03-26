Beşiktaş'a Sırp kanat! Samet Aybaba yakın takibe geçti...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda Futbol Koordinatörü Samet Aybaba sürpriz bir ismi yakın takibe aldı. İşte Aybaba'nın son gözdesi... BJK SPOR HABERLERİ
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Takvim'de yer alan haberde tecrübeli futbol adamının dikkatini çeken son isim ise Sırbistan Ligi ekiplerinden Backa Topola'da forma giyen Sırp kanat oyuncusu Milos Pantovic oldu.
21 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz haftalarda Sırbistan'da canlı izleyen Aybaba'nın Sırp futbolcuyu çok beğendiği ve scout ekibini oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlattığı öğrenildi.
14 GOLE KATKI SAĞLADI
Scoutların olumlu raporu sonrası Aybaba'nın oyuncuyu yönetimi sunacağı çıkacak karar göre sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.
Bu sezon lSırp ekibiyle 32 maça çıkan Pantovic söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Pantovic'in Topola ile olan kontratı 2026'da sona erecek.
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