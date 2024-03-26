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Beşiktaş'a Sırp kanat! Samet Aybaba yakın takibe geçti...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda Futbol Koordinatörü Samet Aybaba sürpriz bir ismi yakın takibe aldı. İşte Aybaba'nın son gözdesi... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'a sırp kanat! Samet Aybaba yakın takibe geçti...

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta tüm gözler transfere çevrilmiş durumda... Bu doğrultuda siyah-beyazlılar'ın Futbol Koordinatörü Samet Aybaba da futbolcu izlemeyi sürdürüyor.

Beşiktaş'a sırp kanat! Samet Aybaba yakın takibe geçti...

Takvim'de yer alan haberde tecrübeli futbol adamının dikkatini çeken son isim ise Sırbistan Ligi ekiplerinden Backa Topola'da forma giyen Sırp kanat oyuncusu Milos Pantovic oldu.

Beşiktaş'a sırp kanat! Samet Aybaba yakın takibe geçti...

21 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz haftalarda Sırbistan'da canlı izleyen Aybaba'nın Sırp futbolcuyu çok beğendiği ve scout ekibini oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlattığı öğrenildi.

Beşiktaş'a sırp kanat! Samet Aybaba yakın takibe geçti...

14 GOLE KATKI SAĞLADI

Scoutların olumlu raporu sonrası Aybaba'nın oyuncuyu yönetimi sunacağı çıkacak karar göre sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'a sırp kanat! Samet Aybaba yakın takibe geçti...

Bu sezon lSırp ekibiyle 32 maça çıkan Pantovic söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Pantovic'in Topola ile olan kontratı 2026'da sona erecek.

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