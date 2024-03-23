Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki maç sayısına bağlı opsiyon kaldırıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 17:49 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 18:11
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi! Sözleşmesindeki opsiyon...

Önümüzdeki sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması için çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpte kadro dışı bırakıldıktan bir süre sonra affedilen ve takımdaki geleceği merak edilen Rachid Ghezzal ile ilgili karar verildi.

Beşiktaş, sezon sonunda maç sayısına bağlı olarak sözleşmesi uzayacak olan Cezayirli futbolcunun sözleşmesindeki bu opsiyonu kaldırdı.

2020-2021 sezonunu siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçirdikten sonra 3 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Ghezzal, Beşiktaş ile 114 maça çıktı ve 16 gol, 32 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki futbolcu, Kartal'da 1'er kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi yaşadı.

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