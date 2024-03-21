TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Ante Rebic performansıyla siyah-beyazlı camiada tam bir hayal kırıklığı haline geldi. Son olarak Hırvat yıldız ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
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Sabah'ta yer alan habere göre bunun nedeni ise kazandığı para... Beşiktaş'ta yıllık 2.5 milyon Euro ücreti olan 30 yaşındaki sol kanadın, söz konusu rakamı bir başka kulüpte alması pek olası gözükmüyor.
2.5 milyon Euro'luk sözleşme yapmadan bir başka kulübe gitmeyi düşünmeyen Rebic'le yolların ayrılması için Beşiktaş'ın önünde sadece bir seçenek bulunuyor. O da oyuncunun yeni kulübündeki ücretinin üzerinin tamamlanması. Futbolcunun ancak bu şartlarda gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
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