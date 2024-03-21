TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!

Fernando Santos'un 21 kişilik kadrosuna girmekte bile zorlanan Hırvat yıldız, Süper Lig'de 12'ye düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle siyah beyazlılar tarafından yeni sezonda düşünülmüyor.

Yönetim, tecrübeli futbolcuyla görüşerek kendisine takım bulmasını isteyecek. Ancak Rebic'in ayrılma gibi bir niyeti yok.