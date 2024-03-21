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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Ante Rebic performansıyla siyah-beyazlı camiada tam bir hayal kırıklığı haline geldi. Son olarak Hırvat yıldız ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Ante Rebic, sezonun geride kalan bölümünde beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!

Fernando Santos'un 21 kişilik kadrosuna girmekte bile zorlanan Hırvat yıldız, Süper Lig'de 12'ye düşecek olan yabancı sayısı nedeniyle siyah beyazlılar tarafından yeni sezonda düşünülmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!

Yönetim, tecrübeli futbolcuyla görüşerek kendisine takım bulmasını isteyecek. Ancak Rebic'in ayrılma gibi bir niyeti yok.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!

YÖNETİMİN ÖNÜNDE TEK SEÇENEK VAR

Sabah'ta yer alan habere göre bunun nedeni ise kazandığı para... Beşiktaş'ta yıllık 2.5 milyon Euro ücreti olan 30 yaşındaki sol kanadın, söz konusu rakamı bir başka kulüpte alması pek olası gözükmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ante Rebic sıkıntısı!

2.5 milyon Euro'luk sözleşme yapmadan bir başka kulübe gitmeyi düşünmeyen Rebic'le yolların ayrılması için Beşiktaş'ın önünde sadece bir seçenek bulunuyor. O da oyuncunun yeni kulübündeki ücretinin üzerinin tamamlanması. Futbolcunun ancak bu şartlarda gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

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