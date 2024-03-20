Kıyım başladı! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde yapılan iki görüşmeden de 'olumsuz' sonuç çıktı. Yönetim sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yaklaşık 1 ay önce yapılan görüşmede "Haftaya size rakam bildireceğiz" ifadelerini kullansa da, iki yıldıza da ne sözleşme süresi ne de yıllık ücret konusunda bir teklifte bulunulmadığı belirtildi. Siyah-beyazlı yetkililerin görüştüğü takımın iki yerli tecrübeli isimleri Cenk ile Salih'in gemileri yaktığı ifade edildi.