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Kıyım başladı! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta kıyım başladı. Yönetimin “İki oyuncumuza da teklif yapacağız” açıklamasına rağmen ne Cenk Tosun ne de Salih Uçan’a rakam bile söylenmedi. Bu gelişme üzerine her iki tecrübeli oyuncu da sezon sonu yuvadan uçacak. Sezon başında takıma katılan ve bekleneni veremeyen Ante Rebic de bu isimlerle aynı kaderi paylaşacak. işte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Kıyım başladı! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde yapılan iki görüşmeden de 'olumsuz' sonuç çıktı. Yönetim sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yaklaşık 1 ay önce yapılan görüşmede "Haftaya size rakam bildireceğiz" ifadelerini kullansa da, iki yıldıza da ne sözleşme süresi ne de yıllık ücret konusunda bir teklifte bulunulmadığı belirtildi. Siyah-beyazlı yetkililerin görüştüğü takımın iki yerli tecrübeli isimleri Cenk ile Salih'in gemileri yaktığı ifade edildi.

Kıyım başladı! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

ABD VE AVRUPA KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE
Cenk Tosun'un kendisiyle yapılan görüşmeden istediğini alamayınca sezon sonunu beklememe kararı aldı. Oynadığı son 11 lig maçında yalnızca 1 gol atabilen tecrübeli oyuncunun performansı yönetimde soru işaretleri yarattı. 32 yaşındaki yıldız oyuncuya "En kısa sürede yeni teklifimizi yapacağız" söze verilmesine rağmen, aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen teklif yapılmadı. ABD ve bazı Avrupa kulüplerinin radarında olan Tosun Paşa'nın bu nedenle kendisine yeni takım arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.

Kıyım başladı! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

YETKİLİLER GARANTİ VERDİ AMA...
Salih'in da sezon sonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Hasan Arat döneminde değil, Ahmet Nur Çebi döneminde de sözleşme uzatma konusunda neredeyse 'garanti' verilen Salih'e, bugüne kadar resmi bir teklifte bulunulmaması tecrübeli futbolcunun moralini bozdu. Teknik direktör Santos'un iki oyuncu için de "Onlarla yola devam edelim" raporuna rağmen yönetimin bu konuyu son derece ağırdan alması nedeniyle hem Cenk hem Salih'le yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kıyım başladı! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

ÜCRETLERDE MAKAS AÇILDI
Beşiktaş ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın görüşmelerinde bu noktaya gelinmesinin asıl nedeninin 'ücret' konusundan kaynaklandığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi yerli oyunculara TL bazında sözleşme yapılması şartı koyarken, neredeyse sezonun yarısında forma şansı bulmayan hatta kadroya bile giremeyen yabancıların ise halen euro bazında kazanmaya devam etmeleri; yapılan görüşmelerin tıkanmasında başrol oynadı.

Kıyım başladı! Beşiktaş'ta 3 isimle yollar ayrılıyor

ANLAŞMALI AYRILIK
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Ante Rebic hayal kırıklığı oldu. Bu sezon 5. teknik direktör olan Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Hırvat futbolcu ile 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı. İdman ve maç performansıyla varlık gösteremeyen Rebic'le Beşiktaş yönetimi yolları ayırmak isterken formül arayışı da başladı. İtalya'dan talipleri olduğu konuşulan Rebic'in karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor. Beşiktaş yönetimi bu süreçte gelecek sezonki maaştan en az hasarla kurtulmanın peşinde olacak.

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