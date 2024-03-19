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Beşiktaş'a müjdeli haber! Takıma dönüyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan puan çıkaramayan ve kötü bir grafik çizen Beşiktaş'a yıldız futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 12:05
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Beşiktaş'a müjdeli haber! Takıma dönüyor

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain sahalara dönmek için geri sayıma geçti.

Beşiktaş'a müjdeli haber! Takıma dönüyor

Alanyaspor'la 21 Aralık'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada ağır biçimde sakatlanan ve arka adalesinde tam kat yırtık belirlenen tecrübeli futbolcu tüm ısrarlara rağmen sözleşmesinin dondurulmasını kabul etmemişti.

Beşiktaş'a müjdeli haber! Takıma dönüyor

Milliyet'in haberine göre; sezonu kapattığı ileri sürülen Oxlade Chamberlain pes etmeyerek ülkesi İngiltere'de özel çalışmalar yaptı ve büyük ölçüde iyileşti.

Beşiktaş'a müjdeli haber! Takıma dönüyor

Yetenekli futbolcunun bir süredir toplu ve topsuz saha çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Mart sonuna kadar İstanbul'a dönecek olan Chamberlain burada kapsamlı bir kontrolden geçirilecek.

Beşiktaş'a müjdeli haber! Takıma dönüyor

İngiliz futbolcu tamamen iyileştiğinin tespit edilmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak. Teknik Direktör Fernando Santos'un yüzde 100 hazır duruma gelmesi durumunda sezonun son bölümündeki lig ve kupa maçlarında Chamberlain'e forma şansı vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'a müjdeli haber! Takıma dönüyor

Deneyimli futbolcu sakatlanmadan önce çıktığı 22 resmi maçta 4 gol, 1 asiste imza atmıştı.

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