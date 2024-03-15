Szymanski sürprizi

Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken, transfer iddiaları da artmaya başladı. Özellikle gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ın yapacağı takviyeler merak ediliyor. Zirve yarışından uzak kalan Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar 29 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Kara Kartal, topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.

Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarına başlayan üç takım için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Yunan basınından Sportime'in haberine göre Beşiktaş, AEK forması giyen Polonyalı ön libero Damian Szymanski ile ilgilendiğini yazdı. Szymanski bu sezon AEK formasıyla 29 maça çıktı. Polonyalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. F.Bahçe ve G.Saray'ın listesinde olan 28 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

KIRMIZI KARTI YOK

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden olduğu belirtilen Damian Szymanski'nin asıl mevkii ön libero. Polonyalı oyuncu bu bölgenin dışında merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de görev yapabiliyor. Szymanski, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.

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Profesyonel kulüp kariyerinde 291 resmi maça çıkan Damian Szymanski, bu periyotta rakip fileleri 23 kez havalandırırken, 23 de asist yaptı ve toplamda 46 gole doğrudan katkı sağladı. Polonyalı oyuncu 148 maçta formasını giydiği Atina'da 10 gol attı, 9 da gol pası verdi.