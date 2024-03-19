BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta, teknik direktör Fernando Santos genç yıldız Semih Kılıçsoy konusunda flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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KANATTA ETKİSİZDİ
Santos'un golcü futbolcuyu bu maçlarda kanatta kullanması taraftarın tepkisini çekti. Semih Kılıçsoy kanatta etkisiz kalırken, 69 yaşındaki teknik adam da öğrencisiyle ilgili yeni bir karar aldı.
Portekizli çalıştırıcı, milli aradan sonra oynanacak maçlarda 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden en uçta görevlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 1 asist yaptı.
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