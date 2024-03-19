BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...

Son olarak sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, üst üste 3 maçını kazanamadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, genç yıldız Semih Kılıçsoy konusunda kararını değiştirdi.

Kara Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, en verimli olduğu mevkiye geri dönüyor. Beşiktaş; G.Saray, G.Antep ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle milli ara öncesi çok kötü bir 3 hafta geçirdi.