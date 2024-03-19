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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta, teknik direktör Fernando Santos genç yıldız Semih Kılıçsoy konusunda flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 10:35
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...

Son olarak sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş, üst üste 3 maçını kazanamadı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, genç yıldız Semih Kılıçsoy konusunda kararını değiştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...

Kara Kartal'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, en verimli olduğu mevkiye geri dönüyor. Beşiktaş; G.Saray, G.Antep ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle milli ara öncesi çok kötü bir 3 hafta geçirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos, bu 3 maçtaki performansıyla eleştirilirken, son dönemin parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy da eleştirinin ana nedenlerinden biri oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...

KANATTA ETKİSİZDİ

Santos'un golcü futbolcuyu bu maçlarda kanatta kullanması taraftarın tepkisini çekti. Semih Kılıçsoy kanatta etkisiz kalırken, 69 yaşındaki teknik adam da öğrencisiyle ilgili yeni bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı! Milli aradan sonra...

Portekizli çalıştırıcı, milli aradan sonra oynanacak maçlarda 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden en uçta görevlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 1 asist yaptı.

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