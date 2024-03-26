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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Hayal kırıklığı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kuracak olan siyah-beyazlılar, 10 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 11:37
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda yapılacak transferlerin yanı sıra gönderileceklerin de belli olmaya başladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 10 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan isimlerden Umut Meraş ve Utku Yuvakuran'ın mukaveleleri yenilenmeyecek. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili de sezon bittikten sonra karar verilecek.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta transferi kararlaştırılan mevkiler ise defans, orta saha, kanat forvet ve santrfor oldu. Kartal yeni sezonda 2 stoper, 2 orta saha, 1 kanat forvet ve 1 de santrfor alacak.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor

Bu 6 transfer de ilk 11'de oynayacak seviyede olacak ve 4'ü yabancılardan oluşacak. Ayrıca gurbetçiler ve yerli alternatif isimlerle kadro zenginleştirilecek.

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