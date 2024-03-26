Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Hayal kırıklığı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kuracak olan siyah-beyazlılar, 10 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beşiktaş'ta transferi kararlaştırılan mevkiler ise defans, orta saha, kanat forvet ve santrfor oldu. Kartal yeni sezonda 2 stoper, 2 orta saha, 1 kanat forvet ve 1 de santrfor alacak.
Bu 6 transfer de ilk 11'de oynayacak seviyede olacak ve 4'ü yabancılardan oluşacak. Ayrıca gurbetçiler ve yerli alternatif isimlerle kadro zenginleştirilecek.
DİĞER