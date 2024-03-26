Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 10 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş Yönetimi, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımda yapılacak transferlerin yanı sıra gönderileceklerin de belli olmaya başladığı ileri sürüldü.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan isimlerden Umut Meraş ve Utku Yuvakuran'ın mukaveleleri yenilenmeyecek. Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili de sezon bittikten sonra karar verilecek.