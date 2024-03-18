Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...

Süper Lig'de art arda aldığı 3 yenilgi ile üçüncülük yarışında ağır darbe yiyen Beşiktaş'ta eleştirilerin odağında Fernando Santos var. Beşiktaş yönetiminde büyük çoğunluk Portekizli hoca ile yola devam edilmesine sıcak bakmıyor.

69 yaşındaki teknik adamın yerine daha genç bir ismin getirilmesi fikri her geçen gün ağırlık kazanıyor. Hatta yeni bir hoca adayı bile belirlendi: Edin Terzic. Borussia Dortmund ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan 41 yaşındaki hoca, siyah beyazlıların ilk hedefi.