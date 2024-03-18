Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta performansı eleştirilen Fernando Santos ile yolların ayrılması gündemde. Siyah-beyazlılar teknik adam yerine ise çok flaş bir isim ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...
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Terzic, Dortmund ile ligde bir rekora da imza attı. Terzic ile art arda 8 galibiyet alan Alman devi 2011/2012'den bu yana ilk kez böyle bir performansa imza attı.
5 FARKLI HOCAYLA ÇALIŞTILAR
Siyah-beyazlılar bir türlü kötü gidişata 'dur' diyemiyor... Sezon başından bu yana yaşanan kaotik süreç Beşiktaş'ta devam ediyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan ardından yardımcısı Burak Yılmaz'a takımı emanet eden, sonrasında Rıza Çalımbay'la çalışan ve son olarak Fernando Santos'u teknik adamlık koltuğuna oturtan Kara Kartal'da sportif açıdan sular durulmuyor. Altyapı hocası Serdar Topraktepe'nin de geçici olarak takımın başında yer almasıyla birlikte bu sezon tam 5 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta başkan değişimi de yaşanmıştı. Ancak yarıştan erken kopuldu.
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