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Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta performansı eleştirilen Fernando Santos ile yolların ayrılması gündemde. Siyah-beyazlılar teknik adam yerine ise çok flaş bir isim ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...

Süper Lig'de art arda aldığı 3 yenilgi ile üçüncülük yarışında ağır darbe yiyen Beşiktaş'ta eleştirilerin odağında Fernando Santos var. Beşiktaş yönetiminde büyük çoğunluk Portekizli hoca ile yola devam edilmesine sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...

69 yaşındaki teknik adamın yerine daha genç bir ismin getirilmesi fikri her geçen gün ağırlık kazanıyor. Hatta yeni bir hoca adayı bile belirlendi: Edin Terzic. Borussia Dortmund ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan 41 yaşındaki hoca, siyah beyazlıların ilk hedefi.

Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...

VEDA EDECEK

Edin Terzic, 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı. Türkiye'de çalıştığı dönemde özellikle rakip analizlerinde Hırvat çalıştırıcıya önemli katkı sunmuştu. Hırvat asıllı Alman hoca ile temasların başlaması planlanıyor. Slaven Bilic ile West Ham United'da görev yapan Terzic, 2018 yılında Borussia Dortmund'a geri döndü. Lucien Favre'ın yanında yardımcı olarak görev yapan genç çalıştırıcı sezon başında Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...

Terzic, Dortmund ile ligde bir rekora da imza attı. Terzic ile art arda 8 galibiyet alan Alman devi 2011/2012'den bu yana ilk kez böyle bir performansa imza attı.

Beşiktaş'tan flaş hamle! Fernando Santos'un yerine öyle bir isim gelecek ki...

5 FARKLI HOCAYLA ÇALIŞTILAR

Siyah-beyazlılar bir türlü kötü gidişata 'dur' diyemiyor... Sezon başından bu yana yaşanan kaotik süreç Beşiktaş'ta devam ediyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan ardından yardımcısı Burak Yılmaz'a takımı emanet eden, sonrasında Rıza Çalımbay'la çalışan ve son olarak Fernando Santos'u teknik adamlık koltuğuna oturtan Kara Kartal'da sportif açıdan sular durulmuyor. Altyapı hocası Serdar Topraktepe'nin de geçici olarak takımın başında yer almasıyla birlikte bu sezon tam 5 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta başkan değişimi de yaşanmıştı. Ancak yarıştan erken kopuldu.

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