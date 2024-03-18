Muhammed Emir Sönmez Aboubakar ile tanıştı!

Daha önce tişörtünü el yazısıyla Aboubakar formasına çevirerek dikkatleri üzerine toplayan 9 yaşındaki Beşiktaşlı Muhammed Emir Sönmez, hayranı olduğu futbolcuyla tanışma şansını yakaladı. Beşiktaş Kulübü 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel'in davetiyle Antalyaspor maçında Tüpraş Stadyumu'na gelen Muhammed Emir, Beşiktaşlı futbolcuların takım otobüsünü karşıladı, Aboubakar ile fotoğraf çektirip imzasını aldı.

Düzce'nin Boğaziçi beldesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'nde yaşayan ve kendi el yazısı ile üzerine siyah-beyazlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın adını yazarak Beşiktaş formasına benzetmeye çalıştığı tişörtü ile tanınan Muhammed Emir Sönmez'in (9) hayalleri gerçek oldu. Beşiktaş 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel'in davetiyle cumartesi günü oynanan Antalyaspor maçı için hayatında ilk kez Tüpraş Stadyumu'na gelen Muhammed Emir, hayranı olduğu Aboubakar ile de tanışma şansını yakaladı.

"GECE GÖZÜME UYKU GİRMEDİ"

Babası Şaban Sönmez ile Dolmabahçe'ye gelen Muhammed Emir'i kulüp görevlileri karşıladı. İlk olarak Beşiktaş'ın daha önceki yıllarda aldığı kupaların sergilendiği 'Kupa Duvarı'nı gezen Muhammed Emir, "Aboubakar'ı çok seviyorum. Tişörtüme onun adını yazarak cuma namazına gitmiştim. O sırada çekilen bir fotoğraf sayesinde buralara geldim. Çok heyecanlıyım. Dün gece gözüme uyku girmedi. Bu kupaları, stadın içini daha önce sosyal medya hesabında görmüştüm. Şu an burada olduğuma inanamıyorum" dedi.

ÇİMLERE BASTI, ŞANS DİLEDİ

Tüpraş Stadyumu'nun koridorlarında gezerken duvarlarda asılı olan neredeyse tüm fotoğrafları hatırlayan, unutulmaz Beşiktaş maçlarının ve futbolcuların hikayelerini anlatan Muhammed Emir'in tribüne ilk çıktığında ise heyecanı tavan yaptı. Hayranlıkla yeşil sahayı izleyen Muhammed Emir, saha kenarına kadar gelerek objektiflere poz verdi. Kendisinin de futbol oynadığını belirten Muhammed Emir, "Bu çime bastığıma inanamıyorum. Ayağım inşallah Beşiktaş'a uğur getirsin. Ben de futbol oynuyorum. Forvet çıkmak istiyorum ama hocam sağ bek, sol bek ya da stoper olarak beni deniyor. Ama olsun hocam ne dersin dinleyip, çok çalışacağım" diye konuştu.

"MATEMATİK EN SEVDİĞİM DERS"

Muhammed Emir, maçtan önce Beşiktaş JK 2'nci Başkanı Hüseyin Yücel ile de bir araya geldi. Aynı zamanda eğitimci olan Yücel'e derslerinin çok iyi olduğunu söyleyen Muhammed Emir "Matematiği çok seviyorum" dedi. Başkan Yücel, Antalyaspor maçı için skor tahminini sorduğunda ise Muhammed Emir "5-0 Beşiktaş alsın. Ama Sergen'i çok seviyorum" diye yanıt verdi.

TAKIM OTOBÜSÜNÜ KARŞILADI

Maç saati yaklaştıkça Muhammed Emir'in heyecanı da arttı. Saat 18.30'a geldiğinde yanındaki görevlilerle birlikte takımı karşılamak üzere otoparka indi. Otobüsten inen her futbolcuya seslenip el sallayan Muhammed Emir, hayranı olduğu Aboubakar'ı görünce ise önüne atladı. Siyah-beyazlı futbolcuya sarılıp fotoğraf çektiren Muhammed Emir, kendisine hediye edilen formasını da imzalattı. Arkadan gelen Cenk Tosun'u görünce de "Cenk abi" diye seslenerek yanına koştu. Daha sonra futbolcular soyunma odasına giderken Muhammed Emir de tribündeki yerini alarak maçı takip etti.