Beşiktaş'a hiçbir teknik direktör çare olamıyor!

Beşiktaş adeta 'hiçbir teknik direktörün çare olamadığı bir kulüp' haline geldi. 2020 - 2021 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyon olan siyah beyazlılar, sonraki sezonları iyi planlayamadığı için başarıyı yakalayamadı. Bu süre zarfında, yapılan onlarca transfere rağmen beklenen sonuçlar alınamayınca, sürekli teknik direktör değişimi yaşandı ve kulüp teknik direktör öğütmeye başladı. Buna son örnek de dünyaca ünlü teknik adam Fernando Santos'un, büyük şovlarla takımın başına getirilmesine rağmen, 14 maç sonunda kalıp kalmayacağının sorgulanır hale gelmesi oldu. Hatta yönetim içinde kendisini istemeyen yöneticilerin olduğu, bu durumun sezon sonunda değerlendirmeye alınacağı yönündeki haberler de sıklıkla basında yer almaya başladı.

ŞAMPİYONLUKTAN SONRAKİ SEZONLAR İYİ PLANLANAMADI

Sergen Yalçın'la kazanılan 2021 şampiyonluğundan sonraki sezonlarda, transfer başarısını neredeyse hiç sağlayamayan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki eski yönetim, çareyi sürekli teknik direktör değiştirmekte aradı. Önce Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çektikten sonra Sergen Yalçın görevi bıraktı ve yerine altyapı antrenörü Önder Karaveli geldi. Sonu gelmeyen hoca değişiminin ilk hareketiydi bu. Önder Karaveli 30'uncu haftaya kadar takımın başında kaldı ve 30'uncu haftadaki Hatayspor beraberliğinden sonra baskılara dayanamadığını söyleyip görevini bıraktı.

DONANIMLI TEKNİK DİREKTÖR BEKLENİRKEN VALERİEN ISMAEL GETİRİLDİ

Tüm taraftarlar Önder Karaveli'den sonra çok donanımlı bir teknik direktör beklerken, Fransız Valerien Ismael göreve getirildi ve 2021-2022 sezonuna da onunla başlandı. Mükemmel derecede kondisyon idmanları yaptıran Valerien Ismael, aynı mükemmeliyeti teknik, taktik ve hücum anlamında gösteremedi ve takımın oynadığı çözümsüz futbol sonu oldu. Hatayspor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Valerien Ismael gönderildi ve 1 yılda 3'üncü kez teknik direktör aranmaya başlandı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE BÜYÜK TRANSFER BAŞARISIZLIĞI

Valerien Ismael'in gönderilmesinden 2 gün sonra taraftarın çok istediği Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başına 2'nci kez teknik direktör olarak geldi. 2'nci Şenol Güneş dönemi iyi başlayıp, bir sonraki sezon için büyük umutlarla bitse de, yeni sezon çok büyük hayal kırıklığına döndü. Şenol Güneş'in onay verdiği hatta 2-3 tanesi için ısrarcı olduğu yeni transferlerin hiçbirisinden fayda sağlanamadı. Kötü oyun ve sonuçlar gelmeye başlayınca Güneş daha 7'nci haftada istifa etti ve hiçbir açıklama yapmadan ayrıldı. Aynı zamanda Ahmet Nur Çebi yönetimi de olağanüstü kongre kararı aldı.

BURAK YILMAZ VE RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ YİNE BAŞARISIZLIKLA BİTTİ

Bu noktada seri şekilde teknik direktör değişimine başlandı. Önce 'takımı tanıyor' bahanesiyle, en ufak bir tecrübesi bulunmayan Burak Yılmaz teknik direktör yapıldı. 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Yılmaz da hemen istifa etti ve bu kez Rıza Çalımbay göreve getirildi. Çalımbay, Ahmet Nur Çebi ile başladığı görevini yeni başkan Hasan Arat'la devam ettirmek iste de, Arat yönetimi 3-1'lik Alanyaspor mağlubiyeti sonrası efsane kaptan Çalımbay'ın görevine son verdi.

ŞİMDİ DE FERNANDO SANTOS İÇİN 'GİTSİN' DENİLİYOR

Beşiktaş'ın bu sezonki 4'üncü teknik direktörü geçici olarak altyapıdan getirilen Serdar Topraktepe oldu. Topraktepe'nin 3 maçlık görevi Fernando Santos'un gelişiyle son buldu. Fernando Santos son 3 sezondaki 8'inci, bu sezonki de 5'inci teknik direktör olarak 7 Ocak'ta görevine başladı. Defans güvenliğini ön planda tutan futbol düşüncesiyle, ilk başlarda hoş görülen Santos, son 3 maçta mağlubiyet alması, sadece 1 gol atabilmesiyle taraftarların ve spor kamuoyunun hedefi haline gelmeye başladı. Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos'a sonuna kadar destek olup olmayacağını ve yeni sezona başlayıp başlamayacağını büyük ihtimalle ligde değil, kupada alınacak sonuçlar belirleyecek.