Haberler Beşiktaş Tuğba Karatay itirazı

Tuğba Karatay itirazı

Beşiktaş Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki rakiplerinden ALG Spor'la yaptıkları maçta rakibin kurallara aykırı futbolcu oynattığı gerekçesiyle TFF'ye yaptıkları itirazın reddedildiğini, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını duyurdu. Resmi sitedren yapılan açıklamada, "Transfer yasağına rağmen ALG Spor, 10 Ocak 2024 tarihinde Tuğba Karataş'ı transfer etmiş, ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen TFF Adana Bölge Müdürlüğü Tuğba Karataş'a lisans çıkarmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Tuğba Karatay itirazı
Beşiktaş Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki rakiplerinden ALG Spor'la yaptıkları maçta rakibin kurallara aykırı futbolcu oynattığı gerekçesiyle TFF'ye yaptıkları itirazın reddedildiğini, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını duyurdu. Resmi sitedren yapılan açıklamada, "Transfer yasağına rağmen ALG Spor, 10 Ocak 2024 tarihinde Tuğba Karataş'ı transfer etmiş, ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen TFF Adana Bölge Müdürlüğü Tuğba Karataş'a lisans çıkarmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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