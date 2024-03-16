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Tuğba Karatay itirazı
Beşiktaş Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki rakiplerinden ALG Spor'la yaptıkları maçta rakibin kurallara aykırı futbolcu oynattığı gerekçesiyle TFF'ye yaptıkları itirazın reddedildiğini, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını duyurdu. Resmi sitedren yapılan açıklamada, "Transfer yasağına rağmen ALG Spor, 10 Ocak 2024 tarihinde Tuğba Karataş'ı transfer etmiş, ALG Spor'a transfer yasağı gelmiş olmasına rağmen TFF Adana Bölge Müdürlüğü Tuğba Karataş'a lisans çıkarmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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