TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sambacı forvet! Samet Aybaba bizzat izledi
Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Siyah-beyazlılarda futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın, Sambacı santrforu izlediği ve çok beğendiği ortaya çıktı. İşte o futbolcu... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Takvim'in haberine göre, deneyimli futbol adamının İstanbul'da bu ismi yönetime sunacağı ifade edildi. Yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonu harakete geçileceği de gelen haberler arasında.
Bu sezon Azeri ekibiyle 43 maça çıkan Juninho söz konusu karşılaşmalarda 23 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın kontratı 2026 yılında sona erecek. Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 1 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncunun kontratı ise 2026'da sona erecek.
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