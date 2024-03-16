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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sambacı forvet! Samet Aybaba bizzat izledi

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına erken başladı. Siyah-beyazlılarda futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın, Sambacı santrforu izlediği ve çok beğendiği ortaya çıktı. İşte o futbolcu... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sambacı forvet! Samet Aybaba bizzat izledi

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sambacı forvet! Samet Aybaba bizzat izledi

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da bu doğrultuda Almanya'ya giderek Dortmund-PSV ve Bayer Leverkusen-Karabağ maçlarını canlı izlemişti.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sambacı forvet! Samet Aybaba bizzat izledi

Aybaba'nın Leverkusen-Karabağ maçında Azerbaycan temsilcisinin Brezilyalı forveti Juninho'yu çok beğendiği öğrenildi. Sambacı'nın etkili performansı ve attığı golle Aybaba'nın dikkatini çektiği belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sambacı forvet! Samet Aybaba bizzat izledi

Takvim'in haberine göre, deneyimli futbol adamının İstanbul'da bu ismi yönetime sunacağı ifade edildi. Yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre 27 yaşındaki oyuncu için sezon sonu harakete geçileceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Sambacı forvet! Samet Aybaba bizzat izledi

Bu sezon Azeri ekibiyle 43 maça çıkan Juninho söz konusu karşılaşmalarda 23 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın kontratı 2026 yılında sona erecek. Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 1 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncunun kontratı ise 2026'da sona erecek.

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