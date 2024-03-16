Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarının tamamen kontrollerinde geçtiğini aktaran Sergen Yalçın, "İlk yarı çok iyi oynadık. Özellikle geçişleri iyi yaptık. Merkezi iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilir bir goldü. Attığımız penaltıyı çok görmedim. Penaltı mıydı değil miydi görmedim. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarının başında yediğimiz şok gol, çok zor bir gol. Zor bir zaman diliminde takımın moralini bozdu, motivasyonu düşürdü. İkinci yarı rakibimiz daha iyi oynadı. İkinci golü de bulabilirlerdi. Son dakikada verilen penaltı, atılamayan penaltı bizim adımıza şans. Bunlar olabiliyor. Bugün itibarıyla şans bizden yanaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Oyuncular özveriyle oynuyor. Ligi ilk 10 sıra içinde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bir basın mensubunun eski takımı Beşiktaş ile ilgili bir sorusuna tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş ile ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, bir başkanı var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Yorum yapmam doğru olmaz. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" dedi.

"ANADOLU TAKIMLARININ GELİRLERİNİ ARTIRMAK LAZIM"

Transfer döneminde takıma takviye yapamadıklarını ve kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini belirten Sergen Yalçın, "Transfer döneminde transferi açamadık. En iyi oyuncumuz gitti. Bizim başımıza geliyor böyle şeyler. Ülkenin hassas noktalarına dokundu ve göndermek zorunda kaldık. Öyle olması gerekiyordu. Antalyaspor'u ekonomik olarak sıkıntıya sokmak istemedik. 'Elimizdeki takımla kümede kalabilir miyiz?' dediler. Ben de 'Kalabilirim' dedim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an 41 puanımız var. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben de istiyorum geniş bir kadro ancak işimiz elimizde olanla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Kolay değil buralarda çalışmak. Anadolu takımları maddi anlamda zor durumda. Gelirleri artırmak lazım. Bu durum kaliteli oyun oynanmasını engeller. Televizyon gelirlerinin biraz daha yukarıda olması gerekiyor, Euro'dan dolayı" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜZEL AĞIRLANMAK İSTERDİM"

Bir basın mensubunun 'Taraftarların sizi tribüne çağırmasını beklediniz mi?' sorusuna Sergen Yalçın, şu yanıtı vererek konuşmasını tamamladı:

"Daha güzel ağırlanmak isterdim. Burada oynadık, burada kupalar kazandık. Tarihin en uzun sezonunda pandemi döneminde kupalar kazandık. Daha iyi ağırlanıp gururumuz okşanırdı. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın yarın yoksun."