Beşiktaş - Antalyaspor maçında penaltı golü iptal oldu! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu müsabakanın son anlarında futbol sahalarında ender görülebilecek bir pozisyon yaşandı.

Beşiktaş, 90+10'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica, topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu futbolcular ve kaleci Helton, bu penaltıya itirazda bulundu.

Hakem Burak Pakkan, Rashica'nın penaltıda topa iki kez müdahalede bulunduğunu işaret ederek penaltıyı iptal etti.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır