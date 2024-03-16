Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında 3-2 yenildiği Antalyaspor'a karşı galibiyet elde etmek isteyen siyah-beyazlılar, 8 eksikle sahaya çıkacak. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 15:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasıdna Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Son iki maçını gol atamadan kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor'u mağlup ederek hem moral bulmak hem de lig üçüncülüğü şansını devam ettirmek istiyor. Peki Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muleka, Muci, Rashica, Cenk

Antalyaspor: Leite, Veysel, Bahadır, Bünyamin, Erdoğan, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk, Larsson, Buksa

Ligde sıkıntılı günler yaşayan siyah beyazlılar son iki maçında gol atamadan mağlup oldu. İki hafta önce kendi sahasında G.Saray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta da deplasmanda G.Antep'e 2-0 mağlup olmuştu. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

AL MUSRATI DAHİL 5 SAKAT

Bu akşam oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda tam 8 oyuncu kadroda yer almayacak. Geçirdikleri sakatlık sonrası ameliyat olan Alex Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic sezonu kapatmıştı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Salih ve Al Musrati de bugünkü Antalya maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku da, G.Antep maçında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştükleri için bu önemli maçta görev alamayacak.

TOSUN PAŞA DİNLENECEK

Beşiktaş'ta son dönemde etkili bir performans ortaya koyamayan Cenk Tosun'un, Antalyaspor maçına kulübede başlaması bekleniyor. Teknik direktör Santos tarafından geçen hafta G.Antep maçında ilk 11'de şans bulamayan Cenk Tosun, sonradan oyuna girdiği maçta kazanılan penaltı atışını da değerlendirememişti. Tosun Paşa'nın yerine bugünkü maçta Jackson Muleka'nın oynaması bekleniyor.

Beşiktaş ile Antalyaspor 56. kez rakip olacak. Geride kalan 55 maçta siyah-beyazlılar 35 maçtan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 115 defa havalandırırken, Antalyaspor ise 50 gol attı. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Güney ekibi 3-2 kazanmıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih Kılıçsoy, bugün oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA 26 PUAN TOPLADI

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 14 iç saha müsabakasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Evinde 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 12 gol gördü.

DİĞER
Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti... Bu tatlı kız çocuğu şimdilerde yardımlarıyla gönülleri fethediyor!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
Trabzon deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı
Yunanistan'da F.Bahçe endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - Antalya maçının VAR'ı açıklandı
Beşiktaş'ın golcüleri geçmişini arıyor! Son 4 yılın...
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TUS NE ZAMAN 2024? ÖSYM TUS sınavı hangi tarihte, ayın kaçında? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım" 15:13
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 15:12
Las Palmas - Almeira maçı ne zaman? Las Palmas - Almeira maçı ne zaman? 15:02
Villarreal - Valencia maçı ne zaman? Villarreal - Valencia maçı ne zaman? 15:06
Yoro paylaşılamıyor! Dünya devleri... Yoro paylaşılamıyor! Dünya devleri... 15:09
Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Real Betis maçı ne zaman? 15:10
Daha Eski
Trabzon deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı Trabzon deplasmanında olacak mı? İşte yanıtı 13:56
Everton - Liverpool maçı ne zaman? Everton - Liverpool maçı ne zaman? 14:35
Chelsea - Leicester City maçı ne zaman? Chelsea - Leicester City maçı ne zaman? 14:40
İşte Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakipleri! İşte Ampute Futbol Milli Takımı'nın rakipleri! 14:40
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 14:43
G.Saray'da Yusuf gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama... G.Saray'da Yusuf gelişmesi! Anlaşma sağlandı ama... 14:43