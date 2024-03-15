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Beşiktaş ile Antalyaspor 56. kez karşı karşıya

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor ile 56. kez rakip olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:55
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Beşiktaş ile Antalyaspor 56. kez karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, cuma günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle elde ettiği 38 puanla 8. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 56. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 55 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 35 maçtan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 7 kez mağlup etti. Taraflar 13 kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 115 defa rakip fileleri havalandırırken, Antalyaspor ise 50 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Güney ekibi, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

İÇ SAHADA 26 PUAN TOPLADI

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 14 iç saha müsabakasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Evinde 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 12 gole engel olamadı.

Ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçında mağlup olan Antalyaspor, son 5 mücadelede ise galip gelemedi.

KARTAL 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı son iki karşılaşmadan 3 puan çıkaramadı. 28. haftada Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, bir sonraki hafta da Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu süreçte kalesinde 3 gol gören Kartal, rakip fileleri sarsamadı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda Alex Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al Musrati, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak.

Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Söz konusu oyuncular, bu müsabakada kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.

BURAK PAKKAN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Antalyaspor müsabakasını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.

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