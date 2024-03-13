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Beşiktaş'ta en kötüsü Fernando Santos! 10 maçta...

Beşiktaş, Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde 10 maçın 6’sında rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlılar, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9’la Portekizli hocayla yaşadı. Santos yönetimindeki Kara Kartal ilk golü yediği maçlarda rakiplerine karşılık veremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş'ta en kötüsü Fernando Santos! 10 maçta...

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda G.Antep'e 2-0 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli teknik adamın göreve getirilişinden önce oynanan 19 lig müsabakasında 30 gol kaydetti, Santos yönetiminde ise 10 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı.

EN İYİSİ TOPRAKTEPE

Beşiktaş'ta bu sezon görev yapan 5. teknik direktör olan Fernando Santos, gol ortalaması bakımından kendisinden önceki meslektaşlarının gerisinde kaldı. Şenol Güneş yönetiminde siyah-beyazlı ekip 10 gol atarken, Burak Yılmaz idaresinde ise 4 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın sembol isimleri arasında yer alan Rıza Çalımbay, 5 maçlık görev süresinde 6 gole şahitlik ederken, 3 karşılaşmada görev alan Serdar Topraktepe, 7 golle siyah-beyazlı ekibin bu sezonki en yüksek gol ortalamasına (2.3) ulaşan çalıştırıcısı oldu.

4 MAÇTA GOL BULDU

Deneyimli teknik adam sadece takımının kazandığı 4 müsabakada gol sevinci yaşadı. Santos yönetiminde siyah-beyazlı ekip Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor karşısında gol atabildi. Beşiktaş, Santos yönetiminde çıktığı Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında ise rakipleriyle golsüz berabere kaldı.

Maçlarda ilk golü yedikten sonra rakiplerine reaksiyon gösteremeyen Fernando Santos'un Beşiktaş'ı, aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra rakiplerine gol dahi atamadı. Beşiktaş, 8 Fernando Santos yönetiminde yaşadığı mağlubiyetlerde 8 gol yedi.

ÜÇ TRANSFER ÇARE OLMADI!

Beşiktaş, bu sezonu 'hayal kırıklığı' sezonu olarak geçirmeye devam ediyor. 4 kez teknik direktör değiştiren, devre arasında da 22 milyon euro harcayarak 3 takviye yapan siyah beyazlılar, buna rağmen Galatasaray'dan sonra Gaziantep'e de yenilmekten kurtulamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Santos ile 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 13'üncü maçına çıkan Beşiktaş, bu 13 maçta 7 galibiyet alırken 4 kez de mağlup oldu ve 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

AL MUSRATI KORKUTTU

Siyah-beyazlıların Libyalı futbolcusu Al-Musrati, Gaziantep deplasmanında maçı tamamlayamamıştı. Rakiple girdiği mücadele sonrası sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki orta sahaya yapılan ilk müdahalede ciddi bir sorun gözlemlenmemişti. Detaylı kontrollere alınacak olan Musrati'nin durumu MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

MAÇLARI ÇEVİREMİYOR

Beşiktaş, Santos'un görev yaptığı 10 maçta 4 kez sahadan mağlup ayrılırken hiçbir yenilgisinde rakiplerinin gollerine karşılık veremedi. Fernando Santos'un Beşiktaş'ını mağlup eden Pendikspor, Sivasspor, Galatasaray ve Gaziantep; siyah-beyazlılarla oynadığı maçlarda ilk golü kaydeden taraf oldu ve 90 dakikanın sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.

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